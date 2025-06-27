Edirne'de kadınlar badana ustası olarak çalışıyor - Son Dakika
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Yaşam

Edirne'de kadınlar badana ustası olarak çalışıyor

27.06.2025 10:59
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EDİRNE'de ev hanımı Çiğdem Avga (36), internetten verdiği iş ilanıyla kurduğu 3 kadından oluşan ekiple, 15 yıllık badana ustası eşinin yanında çalışmaya başladı.

EDİRNE'de ev hanımı Çiğdem Avga (36), internetten verdiği iş ilanıyla kurduğu 3 kadından oluşan ekiple, 15 yıllık badana ustası eşinin yanında çalışmaya başladı. Avga, "Daha temiz, daha düzenli, daha içten çalıştığımız için çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Kendi evimizde de bunu yaptığımız için kadın olarak daha özenli çalışıyoruz" dedi.

Kentte bir dönem fabrikada çalıştıktan sonra işten ayrılan 4 çocuk annesi Çiğdem Avga, 5 ay önce badana ustası eşi Çağatay Avga'ya yardım etmeye karar verdi. Avga, ilk olarak internette verdiği iş ilanıyla kendisi gibi 2 kadını daha yanına alarak, ekip kurdu. Kurduğu ekiple eşine yardıma gitmeye başlayan Çiğdem Avga, çevresinden de olumlu tepkiler almaya başladı. Eşinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen Avga, "Her kadının bir girişimi vardı Edirne'mizde. Bu işte de bir kadın eli değsin istedik. İnternetten bir iş ilanı verdik. Sonrasında ekibimizi kurduk ve böylelikle başladık. Şu an ustamız da dahil 4 kişilik ekibimiz var. İlk önce çok ilgi gördük. Çünkü kadınların elinin değdiği her şey çiçek gibi oluyor. Şunu da belirtmek isterim. Biz boyalarımızı yaptıktan sonra isteyene evleri temizliyoruz. Camını, kapısını dahil yerlerini mis gibi bırakıp öyle çıkıyoruz" diye konuştu.

'GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

Daha temiz ve düzenli çalıştıkları için güzel tepkiler aldıklarını belirten Çiğdem Avga, "Kendi evimizde de bunu yaptığımız için kadın olarak daha dikkatli, daha özenli çalışıyoruz. İhtiyaca göre badana, boya, alçı, su tesisatı da dahil buna arkasından temizliğimizi dediğim gibi yapıyoruz. Yani tertemiz bırakıyoruz. Önemli bir şeye değinmek istiyorum gazi ve şehit ailelerimize, engelli ailelerimize yüzde 50 indirimli çalışıyoruz. Yani bir şekilde bir yerlere dokunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAŞLARDA PEK İNANMAMIŞTIM'

Badana ustası Çağatay Avga, eşinin yardım edebileceğine başlarda inanmadığını söyleyerek, "Aslında bu konuda öncelikle eşim ısrar etmişti, 'Ben de olmak istiyorum' demişti. Başlarda pek fazla inanmamıştım ama baktım ki gerçekten bir azimleri var. Sonra bir akşam aklıma geldi. Bizim F16 pilotlarımız var. TIR kullanan, kamyon kullanan bayanlarımız var. Neden usta bayanlarımız olmasın, deyip öyle bir ekip kurduk. Bence Türk kadınlarının yapamayacağı hiçbir şey yok. Onlara güveniyorum. Onlar her şeyin iyisini yaparlar. Şu anda gördüğünüz gibi de her şeyin iyisini de yapıyor bence" dedi.

'YAPARIZ DEDİK VE YAPTIK'

Avga ailesiyle çalışan Pınar Başyiğit de kadınların kendilerine daha çok güvendiğini dile getirerek, "Ben internette gördüm arkadaşlarla beraber. Normalde evlerimizi kendimiz boyuyoruz zaten. Oturduk, muhabbet ettik, yaparız dedik, denedik ve yaptık. Arkadaşlarım falan nasıl oluyor diye fiyat soruyorlar. Kadınlar daha çok ilgi duyuyor. Bence güzel bir şey. Ben Pınarhisarlıyım, köyde de kahve işlettim. Kahve işletirken de mesela çok tepkiler geldi, 'Bayandan kahveci olur mu' falan diye. Bir eve girdiğimizde alçı, boya, su tesisatı, temizlik, badanası, alçıpanı ustamız gösteriyor yönlendiriyor. Hepsini boyayıp temizleyip çıkıyoruz. Daha düzenli oluyor, daha dikkatli oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Edirne'de kadınlar badana ustası olarak çalışıyor - Son Dakika

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