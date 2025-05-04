Elçili'de Şalvar Gecesi Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Elçili'de Şalvar Gecesi Coşkusu

Elçili\'de Şalvar Gecesi Coşkusu

Edirne'nin Elçili köyünde kadınlar, 'Şalvar Gecesi'nde baharı müzikle karşılayarak eğlendi.

04.05.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Elçili köyünde kadınlar, aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları 'Şalvar Gecesi' için bir araya geldi. Kente özgü 'Edirne kırmızısı' renginde diktirdikleri şalvarları giyen kadınlar, baharın gelişini müzikler eşliğinde oynayarak kutladı.

Merkeze bağlı Elçili köyünde kadınlar, baharın gelişini eğlenerek kutlamak için aylar öncesinden 'Şalvar Gecesi' düzenlemeye karar verdi. Köyde yardımlaşma usulü, kente özgü 'Edirne kırmızısı' renginde şalvar diktiren kadınlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğün salonunda bir araya geldi. Bu yıl köyde ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan çok sayıda kadın, dans ederek eğlendi.

Köylülerden Nevriye Kandemir, bu yıl ilk kez 'Şalvar Gecesi' düzenlediklerini belirterek, "İlk defa düzenledik bu yıl. Katılım çok güzeldi. Katılan tüm kadınlara çok teşekkür ederiz, hepsi çok içten davrandılar" dedi.

Pınar Erdi de etkinliği her yıl tekrar yapmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl ilk kez düzenliyoruz 'Şalvar Gecesi'ni. Bundan sonra her yıl bu geceyi devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

Sevil Avcı da etkinlikte doyasıya eğlendiklerini kaydederek, "Çok eğlendik, doyasıya eğlendik. Bir Elçilili olarak ilk defa düzenlendiğini görüyorum. Çok memnun kaldık ve eğlendik. Oyun havaları, Balkan havaları her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edirne, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elçili'de Şalvar Gecesi Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı
Dev kuzugöbeği mantarı Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar Dev kuzugöbeği mantarı! Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar
Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Nevide Çiçek’ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı Nevide Çiçek'ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım
Netanyahu’nun uçuşuna izin mi verildi Dışişleri’nden yanıt Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verildi? Dışişleri'nden yanıt
Canlı yayında duyurdu Ancelotti’den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri
Yapay zekadan olay skor tahmini Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 23:06:01. #7.12#
SON DAKİKA: Elçili'de Şalvar Gecesi Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.