Erdek\'te İki Porsuk Ölüsü Bulundu

Yaşam

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki sahile 2 günde 2 porsuk ölüsü vurdu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuklar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Erdek ilçesi Çuğra bölgesinde sahilde yürüyüş yapanlar, son iki günde 2 porsuk ölüsüyle karşılaştı. Durumun bildirmesi ile Erdek Belediyesi ekipleri, bölgeye gelip, deniz kıyısındaki porsuk ölülerini alıp gömerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan porsukların, ormandan dere aracılığıyla denize ulaştıkları değerlendiriliyor.

Haber: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),