Erzurum'da Kuş Gözlem Etkinliği - Son Dakika
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Yaşam

Erzurum'da Kuş Gözlem Etkinliği

Erzurum'da 'Kuş Cenneti'nde düzenlenen etkinlikte 300 kuş türü gözlemlendi, temizlik yapıldı.

21.04.2025 09:59
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ERZURUM'da bir süredir etkili olan yağmur ve dağlarda eriyen kar suları, 8 bin 632 hektarlık alanı her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kuş Cenneti'ne çevirdi. 300 kuş türünün tespit edildiği bölgede, Turizm Haftası kapsamında 'Erzurum'un kanatları' etkinliğine katılan asker, öğrenci ve çok sayıda kişi dürbünlerle kuşları izledi. Günün sonunda katılımcılar, 'Kuş Cenneti'nde çevreye gelişigüzel atılan çöpleri toplayarak bahar temizliği yaptı.

Erzurum- Artvin kara yolu üzerindeki 'Kuş Cenneti'nde 49'uncu Turizm Haftası etkinlikleri bünyesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği tarafından 'Erzurum'un kanatları' etkinliği düzenledi. Kent merkezinden otobüslerle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesine bağlı Kösemehmet Mahallesi kırsalına götürülen katılımcılara, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Katılımcılar, ellerinde fotoğraf makinesi ve dürbünlerle birbirinden ilginç kuş türlerini izleyerek, fotoğraflar çekti. Etkinliğe katılanlara rehberlik eden Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Selçuk Karakaş, "Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, 8 bin 632 hektarlık bir alana sahip. Burası 2018 yılında koruma altına alınarak Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilmiştir. Alan, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapmakta. İlkbahar aylarında suyla dolan yüzeyi, kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturmakta. Alanda daha önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 kuş türü tespit edilmiştir" diye konuştu.

Etkinliğin yapıldığı alanın önemine değinen Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Sevindi, Erzurum Ovası'ndaki sulak alanda toplumun her sınıfındaki kişilerle kuş gözlemleme yaparak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Kuş Cenneti'nin büyük bir göç yolu üzerinde olduğunu ve göçmen kuşların yüzyıllardır terk etmedikleri bir rota olduğunu belirten Sevindi, "Kuşlar, Doğu ve Batı Afrika'dan başlayıp Hatay üzerinden Türkiye'ye giren ve Erzurum'a kadar gelip daha sonra kuzeydoğu yönünde kenti terk ediyorlar. Şu an gelen türlerimiz de 1 hafta ile 12 gün arasında Erzurum'da kalacaklar ve biz onları gözlemleyeceğiz. Erzurum Ovası, 1800 metre rakımda 4 tarafı dağlarla çevrilmiş bir yer. Yüksek bir ova ve burada sulak alanlar var. Dolayısıyla su kütleleri her türlü hayvanı alana çekiyor, burada bir ekosistem oluşmuş. Bunun farkındalığını oluşturup bu çeşitliliği artırmayı hedefleyen bir etkinlik düzenledik" dedi.

Kuş gözlem etkinliğine 3 çocuğu ile katılan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Aydın (40) ise "Çocuklarımla katıldığım kuş gözlem etkinliğinde çok ilginç kuşları canlı olarak gördüm. Etkinliğin sonunda, kuş cenneti olarak bilinen fakat hemen kara yolu kenarında olması nedeniyle çevreye gelişigüzel atılan çöpler vardı. Katılımcılarla birlikte onları toplayıp hem çevremizi temizledik hem de kuşlara güzel bir yer bıraktık" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Erzurum'da Kuş Gözlem Etkinliği - Son Dakika

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