Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı

Yaşam

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Dubai çikolatası çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bir şahsın eşine yaptığı sarımsaklı ve bezelyeli Dubai çikolatası şakası sosyal medyada çok konuşuldu.

Şahsın çektiği videoda eşinin Dubai çikolatasını çok merak edip istediğini söylediği duyuluyor. Eşi çocuklarını uyuturken mutfakta çikolatanın hazırlık aşamasını çeken şahıs, sarımsakları doğradıktan sonra bezelye ile ezip hazır çikolatanın arasına sürdü.

Hazırlıklarını tamamlayan şahıs, eşinden görüntü olarak orijinaline çok benzeyen sözde Dubai çikolatasını tatmasını istedi. Sarımsaklı ve bezelyeyi tadan genç kadının ağzındaki lokmayı çıkarıp lavaboya koştuğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.