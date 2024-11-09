Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı

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Sosyal medyada bir şahsın eşine yaptığı sarımsaklı ve bezelyeli Dubai çikolatası şakası viral oldu. Sarımsaklı ve bezelyeli Dubai çikolatasını tadan kadın yediğini anında çıkarıp lavaboya koştu.

09.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:54
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Dubai çikolatası çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bir şahsın eşine yaptığı sarımsaklı ve bezelyeli Dubai çikolatası şakası sosyal medyada çok konuşuldu.

Şahsın çektiği videoda eşinin Dubai çikolatasını çok merak edip istediğini söylediği duyuluyor. Eşi çocuklarını uyuturken mutfakta çikolatanın hazırlık aşamasını çeken şahıs, sarımsakları doğradıktan sonra bezelye ile ezip hazır çikolatanın arasına sürdü.

Hazırlıklarını tamamlayan şahıs, eşinden görüntü olarak orijinaline çok benzeyen sözde Dubai çikolatasını tatmasını istedi. Sarımsaklı ve bezelyeyi tadan genç kadının ağzındaki lokmayı çıkarıp lavaboya koştuğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı

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Son Dakika Yaşam Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı - Son Dakika

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