Eşini Terk Eden Babanın Zorlu Mücadelesi: Simit Satarak 6 Çocuğuna Bakıyor - Son Dakika
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Yaşam

Eşini Terk Eden Babanın Zorlu Mücadelesi: Simit Satarak 6 Çocuğuna Bakıyor

Eşini Terk Eden Babanın Zorlu Mücadelesi: Simit Satarak 6 Çocuğuna Bakıyor

Eskişehir'de eşi tarafından terk edilen Hamdi Demir, 6 çocuğuyla birlikte zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Aile bütçesini simit satarak sağlayan Demir, çocuklarının bakımı için okulu bırakmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Eşinin terk etmesiyle devlet korumasına alınan çocuklarını geri almak için mücadele eden Demir, sıcak bir yuva arayışında.

14.01.2025 13:41  Güncelleme: 13:45
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ESKİŞEHİR'de 16 yıllık eşi evi terk eden Hamdi Demir (48), yaşları 2 ile 17 arasında değişen 6 çocuğuyla yalnız başına kaldı. Ailesinin geçimini simit satarak sağlayan Demir, 2 çocuğunun küçük kardeşlerine bakmak için okulu bıraktıklarını söyledi.

Kentteki bir fabrikada işçi olan Hamdi Demir'in eşi eşi Hanım T. (38), 2023 yılında 3 çocuğu ile birlikte memleketi Giresun'a gitti. Geri dönmeyen Hanım T., burada eşinin arkadaşı K.K. (55) ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, geçen yıl mayıs ayında boşandı. Ekim ayında barışan Hamdi Demir ile Hanım T., yeniden bir araya geldi. Ancak Hanım T., 2 ay sonra yaşları 2, 4, 6, 9, 13 ve 17 olan biri kız 6 çocuğunu bırakarak evden ayrıldı. Bu süreçte İzmir'de bir işte çalışan Hamdi Demir'in çocukları ise devlet korumasına alındı. Eskişehir'e dönerek ev kiralayan Demir, gerekli şartları yerine getirmesinin ardından çocuklarını yurttan alarak birlikte yaşamaya başladı. Simit satıp ailesinin geçimini sağlayan Hamdi Demir, 2 çocuğunun diğer kardeşlerine bakabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

'HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIN ARKASINDAYIM'

Simitlerini sattığı fırın sahibinin kendisine sahip çıkıp ev tahsis ettiğini ifade eden Demir, "Onun sayesinde evimi açıp, çocuklarımı aldım. Çok şükür çocuklarımın başındayım ve her zaman arkasındayım. Geçimimi de simit satarak sağlıyorum. Benim çalıştığım dönemde 4 çocuğuma büyük olan 2 çocuğum bakıyor" dedi.

'BENİ İSTEMİYORDUN, ÇOCUKLARI NİYE TERK ETTİN'

Eşine tepki gösteren Hamdi Demir, "Tamam beni istemeyebilirdin ama senin 6 tane çocuğun var. Ne oldu Niye terk ettin Beni istemiyordun, çocukları niye terk ettin Ben şu anda burada simit satıyorum, gözüm ardımda kalıyor. Çocuklarımı diğer çocuğuma emanet ediyorum. Benim oğlum kardeşlerine bakmak için okulunu feda etti, okuyamıyor. Daha ne diyebilirim Sıcak yuva istiyorum, evim rutubet içerisinde. 'Çocuklarım hasta mı oldu, öldü mü yoksa kaldı mı' diye düşünüyorum" diye konuştu. Hamdi Demir'in 12 yaşındaki oğlu İ.D. de annesine kendilerini bırakıp, gittiği için kızgın olduğunu belirterek, "Kardeşlerime ben bakıyorum, onlara evde oyun oynatıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yaşam, Simit, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eşini Terk Eden Babanın Zorlu Mücadelesi: Simit Satarak 6 Çocuğuna Bakıyor - Son Dakika

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