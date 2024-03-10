Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar - Son Dakika
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Yaşam

Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar

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Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı. Temsili nikah memurluğu yapanların ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.

10.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:42
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Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı. Bu nikahlarda görev alan temsili nikah memurlarına da iş kapısı çıkarken etkinliklerle ilgili sahte ilan uyarısı yapıldı.

NİKAH "TİYATRAL" MEMUR TEMSİLİ

Nikah kıyıldıktan sonra farklı tarihte salon, kır, sahil gibi mekanlarda düğün yapan çiftlerin ikinci kez nikah merasimi gerçekleştirdiği programlardaki artış, 'temsili nikah memurluğu'nu popüler hale getirdi. Farklı illerde 2 düğün yapan, nikah ile düğün tarihi uyuşmayan, ikinci kez nikah merasimi düzenlemek isteyenlerin tercih ettiği programlarda görev alan temsili nikah memuruna ödenen ücret, 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.

Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, aldığı bilgiler doğrultusunda etkinlikte söyleyeceği yazıyı hazırlayan, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yaparak misafirlere eğlenceli tören yaşatan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor. Temsili nikah memurları, çiftlerin isteğine göre konuşup, farklı konseptlerdeki organizasyonlarla tiyatral nikah yaparak, programa katılanların daha eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

SAHTE İLANLARA DİKKAT

İnternet ortamındaki ilan sitelerinde 'temsili nikah memuru' olarak paylaşım yapıp, nikah merasimi düzenleyecek çiftlerle bağlantı kurmaya çalışan 'temsili nikah memuru' sayısında artış yaşandı. İllere ve organizasyona göre paylaşımlarında temsili nikah memurluğu yaptıklarını anlatan ilan sahipleri, talep halinde temsili nikah düzenlemek isteyenlerle görüşmeler yapıyor. İlan detaylarında, temsili nikah memurları etkinliğe cübbe, nikah defteri, evlilik cüzdanı ile geldiklerini anlatıp, kendileriyle iletişime geçen çiftlerin taleplerini yerine getiriyor.

Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Genel Başkanı Barış Ay, son dönemde temsili nikah memurları ve tiyatral nikah merasimi düzenleyenlerde artış yaşandığını belirtti. Ay, "Çiftler nikah merasimi anısı oluşturmak, misafirlerini memnun etmek için farklı organizasyon düzenliyor. Organizasyonlarında temsili nikah memuru talep ediyor. İnternette de temsili nikah merasimi ve temsili nikah memurluğu yapanların ilanlarına sıklıkla karşılaşıyoruz. Önerimiz, profesyonel kişilerce ve organizasyon firmalarıyla bu etkinliğin düzenlenmesi. Her ilana aldanılmasın. Ödeme yapılıp, hazırlık yapıldıktan sonra merasime gelmeyen temsili nikah memuru mağduriyeti yaşamaması için buna dikkat edilmeli" diye konuştu.

Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
Kaynak: DHA

Evlilik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar - Son Dakika

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