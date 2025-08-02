Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?

İmam nikahı sırasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Nikah esnasında mehir hakkını kullanan gelin, 500 gram 22 ayar altın talebinde bulundu. Bu isteğin ardından imam, damada dönerek "Sen ne diyorsun bu işe?" diye sordu. Damat ise tereddütsüz bir yanıt vererek, "Sevdiğimiz, yapacak bir şey yok. Tabii ki yapacağız" dedi.