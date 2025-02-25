Giresun'da Kardan Gelinle Sıra Dışı Düğün Töreni - Son Dakika
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Yaşam

Giresun'da Kardan Gelinle Sıra Dışı Düğün Töreni

Giresun\'da Kardan Gelinle Sıra Dışı Düğün Töreni

Giresun'da bir kişi kar yağışının ardından yaptığı kardan geline 'Münire' ismini koydu. Köy sakinlerinin katıldığı bir düğün organizasyonunda takı töreninin ardından horon oynandı.

25.02.2025 19:58
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Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de ilginç bir düğün yaşandı.

KARDAN GELİNE DÜĞÜN TÖRENİ DÜZENLEDİ

Köy sakinlerinden Osman Karadeniz, yoğun kar yağışı sonrası yaptığı kardan gelin için düğün töreni düzenledi.

TAKI TÖRENİ DE YAPTI

Takım elbisesini giyerek, kardan gelinin ismini 'Münire' koyan Karadeniz, takı töreni de düzenledi. Köy sakinlerinin katıldığı takı töreninin ardından düğüne katılanlar horon oynadı.

"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"

Karadeniz, 'Hayatımın aşkını buldum' ifadelerini kullanırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Giresun, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Giresun'da Kardan Gelinle Sıra Dışı Düğün Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Casper:
    Kafayı Bozmuş Bunlar Gereksiz 27 1 Yanıtla
  • utkum1453:
    milletin psikolojisi hiç iyi değil ?? 22 1 Yanıtla
  • Orhan Ceylan:
    Allah akıl fikir versin 16 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    manyak bunlar ya 15 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    bunların kafa saat 12 den sonra çalışmıyor o saate deng geldi öncesi çalışıyor çünkü:))) 13 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yeni son dakika yorum sistemi harika olmuş tebrikler 1 0 Yanıtla
  • güneş güneş:
    ULA BU NE DİYO,ULAA KAFAYİMİ YEDUN 0 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Tövbe estağfurullah 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    ortalık mal dolu 0 0 Yanıtla
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