Yaşam

Giresun ile Sivas'ı karşı karşıya getiren 'isim' tartışması: Çok istiyorlarsa bize bağlansınlar

Giresun ile Sivas\'ı karşı karşıya getiren \'isim\' tartışması: Çok istiyorlarsa bize bağlansınlar
31.10.2025 19:05
Giresun'un adının önüne "Yiğit" unvanının eklenmesi için başlatılan imza kampanyası kısa sürede büyük ilgi görürken, “Yiğido” unvanıyla tanınan Sivas'tan tepki geldi.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde Giresun'a Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından "Yiğit" unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

100 BİNİ AŞKIN İMZA TOPLANDI

Hem dijital ortamda hem de fiziki olarak imza toplanan kampanyada şu ana kadar 100 bini aşkın imzaya ulaşıldı. Giresun'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun derneklerinden de kampanyaya destek geldi.

Giresun ve Sivas'ı karşı karşıya getiren isim tartışması

SİVASLILAR TEPKİLİ

Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas'ta farklı bir yankı buldu. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun'un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas'ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu.

Giresun ve Sivas'ı karşı karşıya getiren isim tartışması

"ÇOK İSTİYORLARSA SİVAS'A BAĞLANSINLAR"

Bazı yorumlarda, "Yiğido unvanı Sivas'la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihi kimliğine sahip çıksın" ifadeleri yer alırken, kimi kullanıcılar ise daha sert bir dille "Çok istiyorlarsa Sivas'a bağlansınlar" yorumunda bulundu.

Kaynak: İHA

