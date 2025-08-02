Gümenek Mesire Alanı Yenilendi

TOKAT Belediyesi tarafından yenilenen Gümenek Mesire alanının açılışı yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ın en kıymetli yerlerinden biri olan Gümenek'i 30 dönümlük bir alanı açarak vatandaşımıza hizmet verme noktasında bir irade ortaya koyduk" dedi.

Tokat Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen Gümenek Mesire alanının açılışı yapıldı. Açılış CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yazıcıoğlu konuşmasında, "İklimi uygun olduğu için Tokatlılar piknik yapmayı seviyorlar. Çünkü yeşil bir şehiriz biz. Yüzde 46, neredeyse yüzde 50 oranında ormanlık bir alana sahip olan Tokat'ın en kıymetli yerlerinden biri olan Gümenek'i 30 dönümlük bir alanı açarak vatandaşımıza hizmet verme noktasında bir irade ortaya koyduk. Bu süreç pek o kadar kolay olmadı. Aslında geçen sene bunu açmayı planlıyorduk. Ama bazı ufak tefek talihsizlikler sonucunda açamadık. Öncelikle tüm milletvekillerimize müteşekkiriz. Gerçekten onların da katkılarıyla, destekleriyle Ankara'da biz de görüşmelerimiz neticesinde geçici olarak burayı devralarak küçük dokunuşlarla işte alanlarımızı yeniledik" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,