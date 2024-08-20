Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yaşadığı ülkeye dönmeden önce sınır kapısında video çeken gurbetçi, 1 ay kaldığı Türkiye'de 6400 Euro harcadığını, bunun çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.
Sosyal medyada gündeme getirilen "Gurbetçilerden vergi alınsın" sözlerine tepki gösteren vatandaş, devletten isteklerini sıraladı. Gurbetçi şunları söyledi: "Otoban ve köprüler bizlere ücretsiz olmalı, devletimiz bize 1000 Euro harçlık versin biz Türkiye'nin bacasız fabrikasıyız ülkeye döviz sokuyoruz. İnternet de bir ay ücretsiz olsun."
Son Dakika › Yaşam › Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız - Son Dakika
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