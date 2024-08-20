Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız - Son Dakika
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Yaşam

Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız

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Tatil için Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin yurt dışına çıkmadan önce sınırda çektiği video tepkileri de beraberinde getirdi. Türkiye'de 1 ay boyunca 6400 Euro harcadığını söyleyen gurbetçi, ''Otoban ve köprüler bizlere ücretsiz olmalı, devletimiz bize 1000 Euro harçlık versin biz Türkiye'nin bacasız fabrikasıyız ülkeye döviz sokuyoruz. İnternet de bir ay ücretsiz olsun.'' dedi.

20.08.2024 23:28
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Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yaşadığı ülkeye dönmeden önce sınır kapısında video çeken gurbetçi, 1 ay kaldığı Türkiye'de 6400 Euro harcadığını, bunun çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

"GURBETÇİLERE 1000 EURO HARÇLIK VERİLSİN"

Sosyal medyada gündeme getirilen "Gurbetçilerden vergi alınsın" sözlerine tepki gösteren vatandaş, devletten isteklerini sıraladı. Gurbetçi şunları söyledi: "Otoban ve köprüler bizlere ücretsiz olmalı, devletimiz bize 1000 Euro harçlık versin biz Türkiye'nin bacasız fabrikasıyız ülkeye döviz sokuyoruz. İnternet de bir ay ücretsiz olsun."

Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız

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Son Dakika Yaşam Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız - Son Dakika

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    Yorumlar (86)

  • Erdinç Koç: Aynen aynen ayrıca ücretsiz konaklama dönüş için ise 2 depo mazot verilsin. 337 23 Yanıtla
  • Bayram : Bende gurbetciyim bu din… beni temsil etmiyor simdiden söyleyeyim :) 219 31 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Sen dua et de sınırdan içeri girerken üzerindeki parayı sayıp o paranın vergisini almıyorlar bide hak talep etmeye çalışıyorsun şükür de paramı içeri solabildim kazasız 190 22 Yanıtla
  • mohamed aras: Abartmis vatandasimiz , bizde yurtdisinda kaliyoruz hakli oldugu yerlerde yok degil ama herkez ayagini yorgana gore uzatacak… 136 30 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Hayaller paris hayatlar turkey 135 16 Yanıtla
  • Fırat Erat: dalga geciyorlar artik... 134 7 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: Bide uzanalım şöyle... 114 14 Yanıtla
  • Bayram : Sunu anladim, bu dünyanin kahrinida cilesinide zorlugunuda garibanlar cekiyor. 114 6 Yanıtla
  • Erkan Akar: la bı bak işine hadi 105 6 Yanıtla
  • Aykut null: 1 haftada az harcamış. Nusrettemi yemek yemiş ve Sheratondamı konaklamış acaba? 76 17 Yanıtla
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