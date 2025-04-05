Harem Otogarı'nda 50 Yıl: Eski yoğunluk, yeşilçam anıları ve yeni otogar talebi - Son Dakika
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Yaşam

Harem Otogarı'nda 50 Yıl: Eski yoğunluk, yeşilçam anıları ve yeni otogar talebi

Harem Otogarı\'nda 50 Yıl: Eski yoğunluk, yeşilçam anıları ve yeni otogar talebi

Harem Otogarı'nda 50 yıldır çalışan yazıhane sahibi Turan Göğebakan, eski bayram yoğunluğunun artık olmadığını, ulaşım araçlarının çeşitliliği nedeniyle otobüs yolcusunun azaldığını belirtti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları ile anılarını paylaşan Göğebakan, modern bir otogar yapılmasını ve firmaların bir araya toplanmasını yetkililerden talep etti.

05.04.2025 15:02
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Bayram tatilinin sonlarına gelindiği bugünlerde İstanbul'un en eski otogarlarından biri olan Harem Otogarı'ndaydık. Eski günlerdeki yoğunluğunu mumla aratsa da hala bazı yolculuklar burada başlayıp burada bitiyor. 50 yıldır Harem Otogarı'nda çalışan yazıhaneci Turan Göğebakan, hem bayram dönemlerindeki eski yoğunluğu hem de Harem Otogarı'nın geçmişine dair önemli anılarını paylaştı.

Turan Göğebakan, 50 yıldır Harem Otogarı'nda çalıştığını belirterek, "Eskiden her yerde havaalanı yoktu, tren yolları çalışmıyordu. Şimdi herkesin her türlü ulaşım aracı var. Yine otobüs yolcusu var ama eskiye nazaran çok daha az. Bir de otogarlar artık dağılmış durumda; kimisi Dudullu'da kimisi Samandıra'da" dedi.

Harem Otogarı'nda 50 Yıl: Eski yoğunluk, yeşilçam anıları ve yeni otogar talebi

YEŞİLÇAM'IN İZLERİ HAREM OTOGARINDA

Göğebakan, Harem Otogarı'nın tarihine de değindi. "Harem, Boğaz'daki köprülerden eski olanı. Avrupa Yakası'ndaki yolcular vapurla buraya gelirlerdi" diyen Göğebakan, otogarda çekilen Yeşilçam filmlerine de atıfta bulunarak, "Rahmetli Kemal Sunal, Sadri Alışık, Kartal Tibet... Hepsine Allah rahmet eylesin. 50 numaralı yazıhanenin sahibi bendim özellikle Kemal Sunal'a çok elektrik verdim" dedi.

YENİ OTOGAR TALEBİ

Yazıhane sahipliğinden yıllarca deneyim kazanan Göğebakan, Harem Otogarı'nın modernleşmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Yetkililere seslenen Göğebakan, "Güzel bir otogar yapıp firmaları da bir araya toplasınlar. Artık modern bir otogar ihtiyacı var" dedi.

İstanbul, Üsküdar, 3-sayfa, Yaşam, Harem, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Harem Otogarı'nda 50 Yıl: Eski yoğunluk, yeşilçam anıları ve yeni otogar talebi - Son Dakika

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