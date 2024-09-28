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Yaşam

Hasan Akın'dan Müze Projesi

Hasan Akın\'dan Müze Projesi

Erzincan'da Hasan Akın, biriktirdiği antika eşyaları sergilemek için müze açmak istiyor.

28.09.2024 16:16
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ERZİNCAN'da önce ticaret amaçlı sonra hobi olarak aldığı eski eşyaları satmaya kıyamayan Hasan Akın (55), müze açmak istiyor. Akın, "Saymak çok zor ama benim tahminim 1 milyona yakın ürün var. Vatandaş istiyor ama satmaya kıyamıyorum. 'Ne olacak alıp, satmıyorsun' diyorlar. Aklıma müze yapmak düştü" dedi.

Merkez İnönü Mahallesi'nde 14 yıl önce ikinci el eşya alım-satımı yapmaya başlayan evli ve 5 çocuk babası Hasan Akın, eşyalar ile gelen antika ve nostalji ürünleri hobi olarak almaya başladı. Satmak için aldığı eski ürünleri kıyamayınca 14 yılda, aralarında 40 ila 300 yıllık olan, yaklaşık 1 milyon adet biriktirdiği eseri iş yerinde sergileyen Akın, en pahalı eşyalarından birinin 1950 yılında yapılan 150 bin liralık pirinç koltuk takımı olduğunu söyledi.

'AKLIMA MÜZE YAPMAK DÜŞTÜ'

Rus damgalı semaverlerin ve gramofonların bulunduğunu vurgulayan Hasan Akın, "İş hayatına berber olarak başladım. 2010 yılından sonra da burayı açtım. Spotçuluk yaptım. İkinci el eşyalar alıp, sattım. İkinci el spot eşyanın yanında antika malzeme denk geldikçe aldım. İlk zamanlar aldım, sattım. Ondan sonra eski malzemeyi satmaya kıyamadım, biriktirmeye başladım. Tabii gittikçe çoğaldı. Vatandaş istiyor ama satmaya kıyamıyorum. 'Ne olacak alıp, satmıyorsun' diyorlar. Aklıma müze yapmak düştü. Bundan sonraki amacım, nasip olursa bir yer temin edebilirsek, müze yapmak" dedi.

'DÜKKAN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN GEZDİREMİYORUM'

Hasan Akın, "Saymak çok zor ama benim tahminim 1 milyona yakın ürün var. Satmaya kıyamadım. Satmaya kıyamayınca da haliyle çoğaldı. Bunu artık bir şekilde yönetmek lazım. O yüzden de atalarımızdan gelen ürünleri, onların kullandığı malzemeleri sergilemek istiyorum. Gelmek isteyen, gezmek isteyen çok var ama gezdiremiyorum. Dükkan küçük olduğu için gezdiremiyorum. Genelde Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin ilk başlarına ait eşyalar var. Tabii son 40-50 yıllık ve 200-300 yıllık ürünler de var. Vali Bey ve Belediye Başkanımız ile görüştüm ve talebimi bildirdim. Olumlu baktılar. İnşallah yakın zaman da Erzincan'da; Erzincan'ı anlatan, bütün Türkiye geneli eskileri anlatacak bir müze açabilirsek, memnun olacağım. Erzincan 1939 depremi öncesi elimizde objelerimiz var. Kapı, pencere, tarım aletleri gibi malzemelerimiz de elimizde mevcut" diye konuştu.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ Erzincan,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hasan Akın'dan Müze Projesi - Son Dakika

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