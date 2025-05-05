Havada Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Havada Evlilik Teklifi

Havada Evlilik Teklifi

Adana'da Metin, sevgilisi Sebihe'ye uçakta telsizle evlilik teklifi yaptı; sonrası sürpriz diz çökme.

05.05.2025 17:00
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ADANA'da Metin Topal (23), sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e (23) farklı uçaklarda uçuş yaparken telsizle evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Özerten, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi.

Kentte oto kiralama işiyle uğraşan Metin Topal, beden eğitimi öğretmeni sevgilisi Sebihe Nur Özerten'e sürpriz evlilik teklifi planı yaptı. Kentteki bir uçuş okuluyla anlaşan Topal, iki farklı uçak kiralayarak gökyüzünde gezinti yaptı. Metin Topal, havada sevgilisinin bulunduğu uçakla kol uçuşu yaparken telsizden anons geçerek "Aşkım yeryüzünde tanıştık. Böyle bir ilki yaşattığım için mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. Geri kalan hayatımıza sonsuz bir aşk bulalım istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi. Şaşkınlık yaşayan Özerten, teklifi kabul ederek, "Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?" diyerek karşılık verdi. Gezinin ardından piste iniş yapan Metin Topal, Özerten'in önünde diz çökerek yeniden teklifte bulunup, yüzüğünü sundu. Genç çiftin, paylaştığı uçak kamerasına yansıyan görüntüler ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Havada Evlilik Teklifi - Son Dakika

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