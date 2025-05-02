Hayalet deprem sendromu: Sarsıntı geçti ama ekisi sürüyor - Son Dakika
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Yaşam

Hayalet deprem sendromu: Sarsıntı geçti ama ekisi sürüyor

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Büyük depremler sonrası kişiler, gerçek bir sarsıntı olmasa da sallantı hissi yaşayabilir. Bu duruma "Hayalet Deprem Sendromu" denir. Stres altında beyin küçük titreşimleri deprem gibi algılar. Özellikle artçıların sürdüğü dönemlerde görülür ve psikolojik destekle aşılabilir.

02.05.2025 11:02
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Büyük depremler sadece yapıları değil, insan psikolojisini de derinden sarsıyor. Uzmanlar, depremlerden sonra herhangi bir gerçek sarsıntı olmamasına rağmen kişinin sallantı hissine kapılmasının bilimsel bir adı olduğunu belirtiyor: Hayalet Deprem Sendromu.

Deprem sonrası bireylerde sıkça görülen bu sendrom, kişilerin yaşadığı yoğun stres ve korkunun bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Özellikle artçı sarsıntıların devam ettiği dönemlerde bu durum daha da belirginleşiyor. Kişi, bulunduğu ortamın tamamen güvenli olduğuna beyni tarafından ikna olunamadan sürekli bir "alarm hali" içinde yaşamaya başlıyor.

BEYİN TEHLİKE SİNYALLERİNİ TERK ETMİYOR

Hayalet Deprem Sendromu'nun temelinde, beynin denge ve hareket algısını yöneten sistemin stres altında daha hassas hale gelmesi yatıyor. Normalde fark edilmeyecek küçük titreşimler ya da içsel beden tepkileri, beyin tarafından dışsal bir sarsıntı gibi algılanabiliyor. Bu durum da kişiye "yine deprem oluyor" hissini yaşatıyor.

Ayrıca stresin tetiklediği kas gerginliği, hızlı kalp atışları, terleme gibi bedensel belirtiler de bu yalancı sarsıntı hissini güçlendiriyor. Korkunun tetiklediği bu refleksler, kişinin psikolojik olarak sürekli tetikte kalmasına ve durumu daha da gerçek hissetmesine neden oluyor.

KORKUYA KARŞI FARKINDALIK ŞART

Her ne kadar deprem anında sakin kalmak hayati önem taşısa da, insanların korku ve panik yaşaması doğaldır. Ancak bu duyguların farkında olup süreci doğru yönetmek, psikolojik etkilerle başa çıkmada büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu süreçte psikolojik destek alınmasının, kişinin yeniden güven duygusunu inşa etmesine yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Hayalet Deprem Sendromu, sadece fiziki değil, psikolojik iyileşmenin de zaman aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hayalet deprem sendromu: Sarsıntı geçti ama ekisi sürüyor

Sağlık, Deprem, Stres, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hayalet deprem sendromu: Sarsıntı geçti ama ekisi sürüyor - Son Dakika

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