Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi - Son Dakika
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Yaşam

Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi

Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi

Ankara'da 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı dünyaya gelen kuzu görenleri hayrete düşürdü. Beslenme yetisi olmayan kuzu kısa sürede hayatını kaybetti.

15.02.2025 14:36
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Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nde dünyaya gelen kuzu görenleri hayrete düşürdü. Doğum sonrası yapılan incelemelerde kuzunun ön ayaklarının arkada, arka ayaklarının ise önde olduğu belirlendi.

KISA SÜREDE HAYATINI KAYBETTİ

Kuzunun ağız ve burun gelişiminin tamamlanmadığı görüldü. 3 kulaklı ve tek gözlü dünyaya gelen kuzunun beslenme yetisinin olmadığı tespit edildi. Anomali kuzu kısa süre içinde hayatını kaybetti. Anomali kuzunun bu hale gelmesinin nedenin ise genetik mutasyonlar, çevresel faktörler veya gebelik sürecindeki olumsuzluklardan kaynaklanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sefer tolun:
    BENCE HERKES AHİRETE NEİLE GİDECEM DEMENİN HESABINI YAPMASI LAZIM KIYAMETİN İŞARETLERİDİR BUNLAR DÜNYA ARTIK OKADAR KÖTÜLEŞMİŞKİ ALLAHIN ZALİM KULLARINDAN DOLAYİ GERCEKTEN BUNLAR İNAANLAT İÇİN KIYAMEYİN HABERCİSİDİR DÜŞÜNMELİYİZ KIYAMET KOPARSA NE OLACAK İNSANLATIN HALİ RABBİM BİZLERE ACISIN MEFHAMET ETSİN OTARAFTA YOKSA İNSAN İÇİN CEHENNEM ATEŞİ KAÇINILMAZ LLUR 15 1 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    Ankara güçlüler bunada yorum yaparlar :))) 1 2 Yanıtla
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