Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nde dünyaya gelen kuzu görenleri hayrete düşürdü. Doğum sonrası yapılan incelemelerde kuzunun ön ayaklarının arkada, arka ayaklarının ise önde olduğu belirlendi.
Kuzunun ağız ve burun gelişiminin tamamlanmadığı görüldü. 3 kulaklı ve tek gözlü dünyaya gelen kuzunun beslenme yetisinin olmadığı tespit edildi. Anomali kuzu kısa süre içinde hayatını kaybetti. Anomali kuzunun bu hale gelmesinin nedenin ise genetik mutasyonlar, çevresel faktörler veya gebelik sürecindeki olumsuzluklardan kaynaklanabileceği öngörülüyor.
Son Dakika › Yaşam › Hayrete düşüren doğum! 3 kulaklı, tek gözlü ve ters ayaklı kuzu dünyaya geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)