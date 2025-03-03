Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Yaşam

Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor

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Bursa'da 3 dönüm arazi üzerine kurulan hayvan mezarlığına, büyük bölümü kedi ve köpek olmak üzere 1200 hayvan gömüldü. Muhabbet kuşu, papağan ve tavşan gibi hayvanların da gömüldüğü mezarlıktaki defin ücreti, yapılan işlemlerle birlikte 2 bin 500 lirayı buluyor.

03.03.2025 12:07  Güncelleme: 12:41
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Hayvanseverlerin, evcil hayvanları için yaptırdıkları mezarların taşlarına koydukları fotoğraflar ile 'Çiçeğim, karakuzum, kurabiyem asil oğlum seni hiç unutmayacağız', 'Oğlumuz Çapkın seni çok seviyoruz meleğimiz', 'Zeytinim annesinin mis kokulu kurabiyesi seni çok özlüyorum' gibi yazılar yer alıyor. Özellikle bayramlarda, ölen evcil hayvanlarını ziyaret eden hayvan sahipleri, mezarlıkları temizlerken, hayvan mezarlığındaki defin ücreti ise yapılan işlemlerle birlikte 2 bin 500 lirayı buluyor. Mezar taşları olmayan hayvanların ise toprağa dikilen rakamlarla yerleri belirleniyor.

Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor

"BUKELAMUN DEFİN TEKLİFİ ALMIŞTIK"

Evcil hayvanlar mezarlığına farklı defin teklifleri de aldıklarını söyleyen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Kurulduğumuz tarih 2007'den itibaren evcil hayvan mezarlığı olarak hizmet vermekteyiz. Burada genellikle, kedi, köpek, kuş ve tavşan bulunmaktadır. Bayramlarda hayvanseverler geliyor ve mezarları temizleyip, başlarında duruyorlar. Evcil hayvanlarıyla burada konuşuyorlar. Bizler de onların acısına ortak oluyoruz. Burada bir hayvanın defin işleminin ücreti 2 bin 500 lirayı buluyor. Burada binin üzerinde hayvan gömüldü. Mezarlığımıza kedi, köpek, tavşan ve kuş gömülürken, bir seferinde bukalemun defin teklifi almıştık. Şu an yaptığımız çalışmalarla bu alanımızı genişletiyoruz dedi.

Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor
Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor
Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor
Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor
Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor

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Son Dakika Yaşam Hayvanlara özel mezar yeri: Fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Trabzon:
    İNSAN ŞU MERMERE HARCAYACAĞI PARAYI BİR OKULA BİR KURULUŞA VERİR 71 27 Yanıtla
  • mossi :
    2500 tl diorsun bende 20 30bin sandım.hayvanseven ve türkü seven insanlardan korkmayın 35 14 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    2.500 paramı ya habere bak. Ülke de herşey uçmuş. 2.50 harçlık artik 33 9 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Biraz abartılı gibi olabilir şaşalı mezar yaptırmak. Ama ölen hayvanı gömmek sünnettir. Elbette bu zamana kadar hayvanlara karşı uzak duran insanlardan böyle insani medeni bir davranış beklemek yanlış olur. Ben kedimi 12 yaşında kaybettim onu sokakta bulduğumda 2 aylıktı. Öldüğünde sanki ailemden birini kaybetmiş kadar çok üzüldüm. Tabi böyle bir mezar satın alıp gömmedim ormanlık bir alana götürüp orada gömdüm 1 yıl boyuncada sürekli gidip kontrol ettim..hayvanların bedenleri çürüyor ama ruhları ebedi kalacaktır diyor rabbimiz hesap günüde insanoğlundan ne gördüyse hakkını isteyecek. 28 5 Yanıtla
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