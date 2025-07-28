Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.