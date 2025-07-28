Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.
Son Dakika › Yaşam › Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?