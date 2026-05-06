Hıdırellez Kutlamaları Sivas'ta Coşkuyla Gerçekleşti

SİVAS'ta baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hızır ve İlyas Peygamberlerin her yıl buluştuklarına ve insanların dileklerini yerine getirdiğine inanılan gün olarak bilinen Hıdırellez, Sivas Valiliği'nin öncülüğüne düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Paşabahçe mesire alanında düzenlenen kutlama programına; Vali Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çeşitli halk oyunları gösterisi sergilendi. Etkinliğe katılan öğrenciler, kaşıkla yumurta taşıma ve yumurta tokuşturma yarışı yaptı. Vali Yılmaz Şimşek de öğrencilerle yumurta tokuşturdu. Programda ayrıca halat çekme yarışı yapıldı. Yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

'ÇOK KÖKLÜ BİR GELENEK'

Etkinlikte konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Hıdırellez, asırlardır bu topraklarda yaşatılan birlik ve beraberliğimizi pekiştiren ve umutlarımızı tazeleyen çok köklü bir geleneğimizdir. Baharın gelişiyle doğa yeniden canlanıyorsa biz de bu köklü geleneğimiz vesilesi ile kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi yeniden güçlendiriyoruz" dedi. Program, katılımcılara kavurma ve pilav ikramı ile sona erdi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,