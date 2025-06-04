İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek

Kurban Bayramı'nda uygulanacak trafik denetimlerine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz Otoyollarımızda 120 radarımız vardı. Otoyollarda her 30 kilometrede bir radar olacak." açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı'na günler kala, trafikteki bayram denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"3 BİN GİZLİ YOLCU ŞOFÖRLERİ İZLEYECEK"

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, hayata geçirilecek yeni uygulamayı ilk kez açıkladı.

3 bin gizli yolcunun otobüslerde seyahat edeceğini duyuran Yerlikaya, "Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Otobüsler tarifeli seferleri yapan şirketler var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otübüs içinde bunları not alıyor. Bu arada denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor" dedi.

"KURALLARA UYUN YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"

Yerlikaya ayrıca "Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Hemen yanında özel denetim türü var. Terminallarde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Günde 10 kişi aşırı hızdan ölüyor. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki, 'Kurallara uyun yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

"68 BİN 829 POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ"

"Bizim trafik kurallarının tek bir amacı var; kazanın olmaması vefat ve yaralanan olmaması" ifadelerini de kullanan İçişleri Bakanı, "Bayramlar sevinç günümüz hepimiz için. 32 milyon aracın pek çoğu sürücülerin pek çoğu pik zamanlarda bir anda yollara çıkıyor. Böyle ortamda kurala riayet daha elzem. Sahada olmamız lazım. 30 Mayıs - 11 Haziran arasında 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personel görev alacak. 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi. Biz bayram sevinci yaşarken onlar yollarda olacak. İyi ki varlar" diye konuştu.

"DERDİMİZ CEZA YAZMAK DEĞİL KAZALARI AZALTMAK"

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: "Otoyollarımızda 120 radarımız vardı. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap işlet devret otoyollarımızda hız limiti 140 km. Araçlar iyi yollar mükemmel diye 154 ile gittiğimiz zaman arkamızdan gelip 200 ile gitmek isteyenler oluyor. Bu olmaz. Limitleri de biz artırdık. 130 gayet yeterli. İstanbul- Ankara arasında 30 dakika önce varsak ne varmasak ne? Kuralları uyarak giden adam 150 ile gidiyor, ona niye sellektör yapıyorsun? Arkadan çarpmalar aşırı hızdan oluyor çoğunlukla. Benim derdim ceza yazmak değil. Tuzak kurmak değil. Aplikasyon size şu kadar radar var diyecek. Sonuçlara bakarak güvenli trafiğinin nereye evrildiğini anlayacağız.

"ŞEHİR İÇİNE DE RADAR KONULACAK"

Toplam radar sayımız 1485. Bunun 120'si otoyollarda. Çok hız yapılan yerlerde. Yerleşim yerinde radar tedbirini, radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. En büyük eksikliğimiz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk. Şehir içerisinde, hastane önlerinde radar yoktu. Fırsat bulursak, ki çalışıyoruz. Neden evlatlarımız hayatını kaybetsin? Otoyollarda her 30 kilometrede bir radar olacak. Şimdi bu denetimleri yapmayıp, akışına bıraksak. Bayram süresinde günde 35 kişi vefat etse bu vebali kim çekecek? Siyasi sorumluluk bizim omuzlarımızda. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bir de hepimiz inançlı insanlarız. Caydırıcı kurallar olmadan bunu başarabilen bir ülke göstersinler bana. Bizim derdimiz tuzak kurmak değil. Tek derdimiz bir cana halel gelmesin. Niye hayatının baharında insanları tekerlekli sandalyede görüyoruz?"