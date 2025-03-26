İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti

18 Aralık 2023'te seyirciyle buluşan ve pazartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezi olan Kızıl Goncalar, ikinci sezon sonunda ekranlara veda ediyor. Son günlerde final tarihiyle ilgili pek çok iddia ortaya atılırken, bu kez ise Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar ekibi, final öncesinde Ramazan Bayramı sebebiyle 1 haftalık ara verecek. Bu aranın ardından dizinin final bölümü 21 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.