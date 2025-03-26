İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti - Son Dakika
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Yaşam

İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti

İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti

NOW TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan ve kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı'nın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu. Sevilen dizi 21 Nisan'da 46. bölümüyle ekranlara veda edecek.

26.03.2025 16:20
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18 Aralık 2023'te seyirciyle buluşan ve pazartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezi olan Kızıl Goncalar, ikinci sezon sonunda ekranlara veda ediyor. Son günlerde final tarihiyle ilgili pek çok iddia ortaya atılırken, bu kez ise Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar ekibi, final öncesinde Ramazan Bayramı sebebiyle 1 haftalık ara verecek. Bu aranın ardından dizinin final bölümü 21 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Televizyon, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aydin Yildiz:
    ah be kardeşim ne üzüldük ne üzüldük bilemezsiniz. 18 9 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    fenomen dizi mi ???, Sevilen dizi mi ??? Bir kere seğretmişliğim yok ahahahah. 0 0 Yanıtla
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