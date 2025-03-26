İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer: 2030 Yılında Ramazan ayı iki kere yaşanacak - Son Dakika
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Yaşam

İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer: 2030 Yılında Ramazan ayı iki kere yaşanacak

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İlahiyatçı & Yazar Dr. Ümran Kılıçer, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ramazan ayının manevi önemine dikkat çeken Kılıçer, "Allah, Kadir Gecesi'ni gizlediğine göre Ramazan'ın her gecesine aynı önemi vermemizi istiyor" dedi. Ayrıca 2030 yılında Ramazan ayının iki kez yaşanacağını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

26.03.2025 15:29
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İlahiyatçı & Yazar Dr. Ümran Kılıçer, Haberler.com'da sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ramazan ayının manevi önemini vurgulayan Kılıçer, ibadetlerin sürekliliğine dikkat çekti. "Ramazan'ın her gecesinin kıymetini bilmeliyiz" diyen Kılıçer, sahurun bereketini ve ibadetlerde samimiyetin önemini anlattı. Ayrıca 2030 yılında Ramazan ayının iki kez yaşanacağını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RAMAZAN'IN HER GECESİNİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

İlahiyatçı & Yazar Dr. Ümran Kılıçer, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak Ramazan ayının önemi hakkında konuştu. Kılıçer, "Ramazan ayının her gecesinin kıymetini bilmeliyiz. Allah, Kadir Gecesi'ni gizlediğine göre, Ramazan'ın her gecesine aynı önemi vermemizi istiyor" ifadelerini kullandı.

"İBADETLERİN DEVAMLILIĞI ÖNEMLİDİR"

İbadetlerin sürekliliğine vurgu yapan Kılıçer, " Mekke'de inen ilk ayetler imanla, Medine'de inenler ise ibadet ile ilgilidir. İbadetlerin az da olsa devamlı olması önemlidir" dedi. Ayrıca, "Rahmeti biz dağıtmıyoruz, Allah dağıtıyor. Biz Allah'ın rahmetine ambargo koyamayız" diyerek, herkesin kendi ibadetine odaklanması gerektiğini belirtti.

"2030 YILINDA RAMAZAN AYI İKİ KEZ YAŞANACAK"

Dr. Ümran Kılıçer, 2030 yılıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak, "2030 yılında Ramazan ayı iki kez yaşanacak. Bu durum, Hicri takvimin ay döngüsüne dayalı olması sebebiyle gerçekleşiyor" dedi. Sahurun bereketine dikkat çeken Kılıçer, "Sahura kalkmak sünnettir ve büyük bir berekettir" ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer: 2030 Yılında Ramazan ayı iki kere yaşanacak
İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer: 2030 Yılında Ramazan ayı iki kere yaşanacak

Gökay Kalaycıoğlu, Kadir Gecesi, Eğitim, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İlahiyatçı Dr. Ümran Kılıçer: 2030 Yılında Ramazan ayı iki kere yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • caps lock:
    Bence her ay ramazan olsun. 31 5 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Vay be ben lise terk olmama rağmen bunu sayın doktor acıklamadan biliyorum demekki ben prof. Üm ???????????????? 5 5 Yanıtla
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