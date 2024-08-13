\'\'İlk 4 ay boyunca bebek nasıl uyumak istiyorsa öyle uyutulmalı\'\'

Yaşam

Ünlü uyku danışmanı Esra Teymur Şimşek, Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Rana Topatan'ın konuğu oldu. Şimşek, bebeklerde uyku düzeninin sağlanması hakkında bilgiler verdi.

"İLK 120 GÜN BOYUNCA BEBEK NASIL UYUMAK İSTİYORSA ÖYLE UYUTULMALI"

Bebeklerde uyku eğitimine ilk 4 ay geçtikten sonra başlanması gerektiğini ifade eden uyku danışmanı, "İlk 120 gün patron bebek, nasıl uyumak istiyorsa öyle uyutulmalı. Ne kadar kucak isterse o kadar kucak, ne kadar emmek isterse o kadar emzirilmeli. Ülkemizde bebeği kucağa alıştırmayın yanılgısı var, buna hiç aldırmayın. Dilediğiniz kadar kucağınıza alın. İlk 4 ay kucağa doyan, orada kendini güvende hisseden bebekler uyku eğitimine ve bağımsızlaşmaya daha kolay adapte olabiliyor." dedi.

"BİR BEBEĞE AĞLAMA DEMEK, BİR İNSANA KONUŞMA DEMEK GİBİ BİR ŞEY"

Türk annelerinin merhamet düzeylerinin çok yüksek olduğunu ve bebeklerinin ağlamasından çok kolay etkilendiğini söyleyen Esra Şimşek Teymur, "Ağlamak bebeklerin iletişim metodu. Bir bebeğe ağlama demek, bir insana konuşma demek gibi bir şey. Bebekleri susturmak için en çok tercih edilen yöntem emzirmek olarak görünüyor fakat amacımız bebekleri susturmak değil, sakinleştirmek olmalı. Bebeğimizi gözlemleyip ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu anlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR ÇOK UYKUSUZ KALIRSANIZ O KADAR İYİ ANNE OLURSANIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Şimşek, uykusuzluğun annelerin kaderi olmadığını ve doğru uyku eğitimi ile bu sorunun çözüleceğini anlatarak anneleri uyku eğitimi vermeye davet etti. "Bütün anneler mükemmeldir. Ne kadar çok uykusuz kalırsanız o kadar iyi anne olursunuz diye bir şey yok. Siz mutlu olacaksınız, stresli olacaksınız, enerjik olacaksınız ki bebeğinize çok daha faydalı olacaksınız." dedi.