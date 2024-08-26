İnegöl\'de Gölette Mahsur Kalan Keçi ve Köpek Kurtarıldı

Yaşam

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sulama göletinde mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpek, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Dipsizgöl Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi. Gölet kenarından geçenler, gölet içerisinde mahsur kalan 6 keçi ile 1 köpeği gördü. İhbarla itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 gündür suda kaldıkları düşünülen hayvanları kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, halatlarla girdikleri göletten hayvanları tek tek çıkardı. Keçilerin sahibi, kulak küpelerinden tespit edildi. Deydinler Mahallesi'ndeki sürüden ayrılarak Dipsizgöle'e kadar gelen keçiler, sahibi Şerafettin Şimşek'e teslim edildi.