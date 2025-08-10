İnegöl'de Su Samuru Görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kafenin yanındaki derede yüzen su samuru, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal İsaören Mahallesi'nde, derenin yanındaki kafede oturan vatandaşlar, sudaki su samurunu fark edince cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karaya çıkmak isteyen su samuru, flaş ışığından tedirgin olarak suya geri döndü. O anlar telefonuyla kaydeden kişi heyecanını, "Maşallah sana, seni yaradana kurban olurum" dedi.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),