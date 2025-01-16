İSKİ'ye Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza - Son Dakika
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Yaşam

İSKİ'ye Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'da kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğünü tespit ederek Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İSKİ'nin deşarjının neden olduğunu belirledi. İSKİ'ye kirlilik nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

16.01.2025 13:10
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı denetimler sırasında Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğünü tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ne deşarjının kirliliğe neden olduğunu belirleyen Bakanlık, İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uyguladı.

İSKİ'YE CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'ndekanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSKİ\'ye Marmara Denizi\'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İSKİ'ye Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Cihan CANKAYA:
    Kalkipda is yapar gibi temel atmama töreni yapip , bunuda saksakcilarina alkislatip , birde yapraklar alkisliyor diye corbacilarini tav ediyor . sonuc bu kimse ağaya laf söylemesin hemen mağdur olur 470 16 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    İST BELEDİYESİNİ HIRSIZLARA CEMATLARA VAKIFLARA TARİKATLARA TESLİM ETMİYECEGİZ 52 261 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Herşey çok güzel oluyor... 245 21 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    sttiret TATİLE git sen boşver takma kafana bunları toplu taşımaya kasnakladın zammı nasıl olsa 207 39 Yanıtla
  • Metin Celik:
    İcraatı olmayan, lafla peynir gemisi yürüten, kendisi bayağı bir şeymiş gibi karşı tarafı küçümseyen biri. Ona oy verenlere mustahak, beter olun. 166 23 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hersey guzel oluyormu ekooooo yeni zamlar ne zaman suya topla ulasima isparka atip tutuyordun ne oldu.akp den ne farkin kaldi 151 19 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    İstanbul gibi bir memleketin içine ettin bay eko. 118 25 Yanıtla
  • Apple User:
    peki belediye akepede olsaydı bu ceza yazılırmıydı daha doğrusu haberimiz olurmuydu bu haberden 35 81 Yanıtla
  • Kemsl:
    ah İstanbul vah İstanbul 78 27 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    atık su arıtma temel atmama töreni yapana açın davayı 83 17 Yanıtla
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SON DAKİKA: İSKİ'ye Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza - Son Dakika
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