İSKİ\'ye Marmara Denizi\'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza

Yaşam

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Galatasaray\'dan Gardi\'ye tam yetki! bir dünya yıldızı daha getiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı denetimler sırasında Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğünü tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ne deşarjının kirliliğe neden olduğunu belirleyen Bakanlık, İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uyguladı.

İSKİ'YE CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'ndekanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."