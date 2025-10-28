İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü - Son Dakika
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

28.10.2025 00:37
İstanbul Finans Merkezi\'nin tepesine yıldırım düştü
Haber Videosu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine yıldırım düştü. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yüksek noktalara yıldırım düştü.

FİNANS MERKEZİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin üzerine yıldırım düştüğü an ise saniye saniye görüntülendi. Yıldırımın gökdelenin tepesine düşmesiyle kısa süreli bir parlaklık oluştu. Bu sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA

