Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, prim desteği ve yıpranma hakkıyla emekliliği kolaylaştırıyor. Çocuk sayısına göre yaş indirimi ve kısmi emeklilik imkanı, kadınların sosyal güvenceye erişimini artıracak.
Yeni düzenlemeyle, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede, aylık 8.321 TL olan prim ödemesi 2.773 TL'ye düşecek ve emeklilik daha erişilebilir hale gelecek .
Ev kadınlarına tanınacak yıpranma hakkı sayesinde, her yıl için 90 gün ek prim kazanımı sağlanacak. Bu da toplam prim gün sayısının azalmasına ve emeklilik sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacak .
Düzenleme kapsamında, her bir çocuk için 1 yıl, üç ve daha fazla çocuk için ise 3 yıl emeklilik yaşında indirim yapılması planlanıyor. Bu sayede, çok çocuklu anneler daha erken yaşta emekli olabilecek .
Ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim ödemesiyle kısmi emeklilik hakkı elde edebilecek. Bu, daha kısa sürede emeklilik maaşı almaya başlamalarını sağlayacak .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Haziran veya Temmuz aylarında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağını belirtti. Yasalaşma süreci tamamlandığında, ev hanımları bu haklardan yararlanmaya başlayacak .
Son Dakika › Yaşam › İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler - Son Dakika
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