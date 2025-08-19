İzmir Körfezi'ndeki Kötü Koku Geri Döndü - Son Dakika
İzmir Körfezi'ndeki Kötü Koku Geri Döndü

19.08.2025 17:59
İzmir Körfezi'nde yaz aylarıyla birlikte kötü koku yeniden hissedilmeye başlandı.

İZMİR'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe bağlı duyulan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, bu yıl da duyulmaya başladı. Körfezde bu yıl toplu balık ölümlerine rastlanmazken, pis koku hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Kentte yaşayan Murat Özdemir (44), "Son günlerde kötü koku yine başladı. İnsanlar sahil kenarına gelmek istemiyor. Hava sıcak, normalde serinlemek ya da vakit geçirmek için sahil kenarları uygun olmasına rağmen koku nedeniyle pek durulmuyor. Bu koku zamanla insanı hasta bile eder" dedi.

'SAHİLDE KOKUDAN YÜRÜYEMEDIK'

Vatandaşlardan Emrah Eser (38) ise "Bu sene birkaç kez geldik. Daha önce geldiğimizde böyle bir koku yoktu ama yeniden başlamış. Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz. Bu şekilde devam ederse sahile gelmenin de bu kokuyu çekmenin de bir anlamı yok" diye konuştu.

