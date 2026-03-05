İzzet Baysal 26. Yılında Anıldı - Son Dakika
İzzet Baysal 26. Yılında Anıldı

05.03.2026 16:11
Bolu'da hayırsever İzzet Baysal, anma töreniyle eğitim ve sağlık alanındaki katkılarıyla hatırlandı.

BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında 149 eser kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 26'ncı yıldönümünde anıt mezarında yüzlerce kişinin katıldığı törenle anıldı.

Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla kente üniversite, hastaneler, okullar ve huzurevleri gibi eğitim ve sağlık alanında 149 eser kazandıran hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 26'ncı yıldönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki (BAİBÜ) anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan, Bolu'nun babası olarak anılan İzzet Baysal için düzenlenen törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanvekili Ömer Polat, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İzzet Baysal'ın yalnızca bir sanayici değil, hayatını eğitime, insana ve toplumsal gelişime adamış, örnek bir hayırsever olduğuna dikkat çekerek, "Onun anlayışında gerçek zenginlik yapılan binalar değil o binalarda gelişen gençler ve o binalarda insanlığa sunulan hizmetlerdir. İzzet Baysal eğitimin bir ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü unsur olduğuna yürekten inanmıştır. Bu inançla okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde sayısız eğitim kurumunun hayata geçmesine öncülük etmiştir. Ancak onun katkısı yalnızca duvarlar, sınıflar ya da tabelalarla sınırlı değildir. Asıl hedefi düşünen, üreten, ahlaklı ve topluma faydalı bireyler yetişmesine imkan sağlamaktır" dedi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ise İzzet Baysal'ın örnek bir şahsiyet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Hayırseverliğiyle bir şehre kimlik kazandıran merhum İzzet Baysal yalnızca inşa ettiği eserlerle değil, ortaya koyduğu vizyon ve insanı merkeze alan bakış açısıyla da örnek bir şahsiyettir. O kazancını şahsi bir birikim olarak değil, memleketine, gençlerine ve ülkesinin istikbaline emanet edilmiş bir sorumluluk olarak görmüştür. Eğitime yaptığı yatırımlarla binlerce gencimizin hayatına dokunmuş, sağlık alanındaki katkılarıyla sayısız insanımıza umut olmuştur. Bolu'ya ve ülkemize kazandırdıkları yalnızca taş ve betondan ibaret yapılar değil, aynı zamanda gönüllerde yükselen bir medeniyet tasavvurunun da tezahürüdür. Bir insanı büyük kılan sahip oldukları değil, paylaştıklarıdır."

Okunan duaların ardından İzzet Baysal'ın mezarına çiçeklerin bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

Kaynak: DHA

