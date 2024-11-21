Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden lodos ve sağanak yağış uyarılarının ardından megakent İstanbul'da gündüz geceye döndü.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce boya ulaşan dalgalar kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu.
Yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise zorluk yaşadı. Bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosiklet battığı yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Yaşam › Lodosun vurduğu İstanbul'da metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu - Son Dakika
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