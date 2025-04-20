Kadın Pilot, Çocuklar İçin Havada Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Kadın Pilot, Çocuklar İçin Havada Gösteri Yaptı

Kadın Pilot, Çocuklar İçin Havada Gösteri Yaptı

Semin Öztürk Şener, 23 Nisan'da çocuklar için akrobasi gösterisi düzenledi, genç havacıları heyecanlandırdı.

20.04.2025 17:30
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TÜRKİYE'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu, evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde akrobasi gösterisi yaptı. 200 kadar çocuk da ilk kez hava araçlarına binerek, uçuş heyecanı yaşadı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri, bu yıl 10'uncu kez çocuklara ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında havacılık merkezinde 'Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması' düzenledi. Etkinliklere; Türkiye'nin birçok yerinden gelen 200 kadar çocuğun yanı sıra aileleri ve havacılık tutkunları katıldı. Çocuklar ve aileleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezerken, yarışmada dereceye girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Çocuklar da Cesna tipi uçak ve helikopterle gün boyu ilk kez uçuş heyecanı yaşadı.

ŞENER'İN GÖSTERİSİ KAMERADA

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, çocuklara özel 'Yeni Menekşe' adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Gösteri çocukların yanı sıra ailelerince ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılanlar, Şener'in zor manevralarının olduğu gösteriyi cep telefonlarına kaydetti. Gösterisinin ardından sevenleri için fotoğraflarını imzalayan ve tebrikleri kabul eden Semin Öztürk Şener, havada olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

'GENÇ HAVACILARIMIZI GÖKYÜZÜYLE TANIŞTIRIYORUZ'

Çocukların havacılık heyecanı ve coşkusunun kendisini mutlu ettiğini ifade eden Şener, "Bugün, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. Hep birlikte 7'den 70'e çocuklarımızla beraber coşkuyla kutladık. Ben de Yeni Menekşe ile gökyüzüne olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu etkinliğimizi 10'uncu kez düzenliyoruz ve tamamen ücretsiz bir şekilde düzenleniyor. Aynı zamanda genç havacılarımızı gökyüzüyle tanıştırıyoruz. Onlara 'Asuman' aşkı aşılamak paha biçilemez oluyor. Uçan genç ve miniklerimizi görünce ben çok daha büyük ilham alıyorum. Bu ilham karşılıklı oluyor" diye konuştu.

ÖLEN PİLOTUN ÇOCUKLARI UNUTULMADI

Öte yandan 20 Ocak'ta Eskişehirli öğretmen pilot Oben Oğultarhan, bir uçuş okulu için satın alınmış uçakla ferry uçuş yapmak üzere gittiği Slovakya'da trafik kazasında ağır yaralandı. Türkiye'ye getirilerek Ankara'da tedaviye alınan Oğultarhan, 10 Nisan'da hayatını kaybetti. Sivrihisar Havacılık Merkezi, evli ve 2 çocuk babası olan Oğultarhan'a vefa örneği gösterdi. Merkez, pilotun 2 çocuğunun eğitimlerini tamamlamaları amacıyla yardım kampanyası başlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kadın Pilot, Çocuklar İçin Havada Gösteri Yaptı - Son Dakika

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