Kadıralak Yaylası Mavi Yıldızlarla Şenlendi
05.05.2026 21:21
Trabzon'da Kadıralak Yaylası, mavi yıldız çiçekleriyle kaplanarak ziyaretçilerine görsel şölen sundu.

TRABZON'da Kadıralak Yaylası, ilkbaharın gelişini simgeleyen 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplandı. Yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü.

Tonya ilçesinin Kadıralak Yaylası, ilkbaharın gelişini simgeleyen 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtüye büründü. Yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl genellikle nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yaylanın mor renge bürünüp, denizi andıran görüntüsü, ziyaretçileri hayran bıraktı. Sadece 3 hafta süreyle görülebilen 'mavi yıldız' çiçekleri, nisan sonunda yağan karın ardından görsel şölen sunarken, yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğasever ve fotoğrafçılar, piknik yapıp, doğa ile baş başa vakit geçirdi. Yayladaki mavi güzellikle oluşan seyirlik manzaralar dron kamerasına yansıdı.

'ALMANYA'DAN GELDİK'

Kadıralak Yaylası'nı görmek için Almanya'dan gelen Yunus İncirkuş, "Yaylayı görmek için Almanya'dan geldik. İlk kez gördük 'mavi yıldız' çiçekleri çok güzel. Mükemmel bir yayla; herkese tavsiye ederiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Çiçekleri görmeye değer" dedi.

Ayla İncirkuş ise 'mavi yıldız' çiçeklerini görmek için Kadıralak Yaylası'nda geldiğini kaydederek, "Mavi yıldız çiçekleri görmek için yurt dışından geldik. Çok güzeller gerçekten. Sağ olsun arkadaşlarımız görmemizi istedi bizi getirdiler. Biraz daha temiz tutulsa çok daha güzel olur" diye konuştu.

'YAYLADA YÜRÜYÜŞ YAPINCA İYİ HİSSEDİYORUM'

Yaylada vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini söyleyen İlkay Mutlu, "Hava çok güzel, arkadaşlaşa toplanıp geldik. Çiçekleri görmek için her zaman geliyoruz. Manzara da çok güzel. Buraya gelince gezip, doğada yürüyüş yaparak vakit geçiriyoruz. Dinlenmiş oluyoruz ve psikolojik olarak iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MAVİ YILDIZ ÇİÇEKLERİ İNANILMAZ GÜZEL DURUYOR'

Nesrin Cora da 'mavi yıldız' çiçeklerini yakından gördüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine ilk kez geliyorum. Yayla çok güzel. Mavi çiçeklerde inanılmaz duruyor, mucize gibi. Piknik yaptık çok mutluyum. Başkalarına buraya gelmelerini tavsiye ederim. Yılın belli bir döneminde bu çiçekler çıkıyor ve 2 hafta gibi bir süresi var. Bu yıl kar yağdı ve çiçekler çok canlı. Bu doğanın güzelliği yakından görmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

