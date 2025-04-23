Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

23.04.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen tören ve programlarla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eski Kahramanmaraş Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar daha sonra MADO Kadriye Kanbur İlkokulu'ndaki kutlama programına geçti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, daire amirleri ile veli ve çocukların katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, Kahramanmaraş'ın milli mücadelenin Anadolu'da yükselen sesi olduğunu ve bu mücadeleye katılanların emanet bıraktığı topraklarda çocukların yarınlara yürüyebilmesi için eğitim camiası olarak sorumluluklarının farkında olduğunu söyledi. Erhan Baydur, "Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mazlum Filistin halkının çektiği derin acıları yüreğimizde hissediyoruz. Mazlum çocuklar başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, Filistin'de süregelen zulmün bir an önce son bulmasını oradaki çocuklarımızın da barış ve güven içinde çocuk bayramını sevinçle yaşayabileceği günlerin yakın olmasını diliyorum" diye konuştu.Ardından okul öğrencileri, Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayram için hazırladıkları şiirleri okuyup, dans ve halk oyunları gösterilerini sundu. Çocukların şiir ve 'Senden daha güzel şarkısı' eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini puzzle olarak hazırladığı gösterisi programa katılanlardan büyük alkış aldı.Çeşitli yarışmaların da düzenlendiği program, davetlilerden büyük beğeni adı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 23 Nisan, Yaşam, Tören, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
Rahatsızlık geçirdi Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti
Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı

16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:30 İstanbul’da okullar iki gün tatil edildi. İstanbul'da okullar iki gün tatil edildi.
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:30 Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
23:24 Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
23:21 Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
23:04 TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
23:01 Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
22:57 Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 17:55:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.