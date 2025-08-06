Kahramanmaraş'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı - Son Dakika
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Yaşam

Kahramanmaraş'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı

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Kahramanmaraş\'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı
06.08.2025 15:15
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Kahramanmaraş\'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı
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Kahramanmaraş'ta suları günlerdir kesik olan vatandaşlar, Kahramanmaraş Belediye binasına giderek KASKİ Müdürlüğüne tepki gösterdi. Ellerinde bidonlarla belediyeye gelen vatandaşlar, "KASKİ istifa" diye slogan attılar.

Kahramanmaraş'ın Dereli Mahallesi'nde oturan vatandaşlar günlerdir sularının akmadığı gerekçesiyle ve bir çözüm bulunmadığı için Kahramanmaraş Belediyesi'ne ellerinde bidonlarla gelerek KASKİ Müdürlüğünü protesto etti.

"ELLERİNDEKİ BİDONLARLA BİNAYI BASTILAR"

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kahramanmaraş'ta susuzluk öyle bir noktaya geldi ki vatandaş isyan etmeye başladı. Dereli Mahallesi'ndeki bir grup vatandaş dün susuzluğa karşı isyanlarını KASKİ binasını adeta basarak dile getirdiler. KASKİ binasında isyanlarını haykıran vatandaşlar bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyorlar. Biz defaten dile getirdik Kahramanmaraş su kaynakları bakımından Türkiye'deki en zengin illerden birisi.

"63 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANIYOR"

Etrafımızda su var fakat yıllardan beri 22 yıldan beri ülkeyi yöneten, 30 yıla yakın süreden beri de aynı kadrolarla Kahramanmaraş'ı yöneten AK Parti zihniyeti maalesef gerekli yatırımları yapmadığı için su ile ilgili ulaşabilecek bir kuraklıkla ilgili önlem almadığı için, sadece su kaynağı olarak Karasuyu kullandığı için ve elindeki en iyi kaynakları da Gaziantep'e kaptırdığı için bugün suyun içinde susuzluk çekiyoruz. Köylerimizde tankerlerle su taşınıyor. Şehir merkezinde 63 mahallede su kesintisi uygulanıyor insanlar suya hasret bir şekilde isyanlarını artık kurumları basarak ifade etmeye çalışıyor.

Geç kalmış yatırımları mevcut yönetim telafi etmeye çalışsa da artık geldiğiniz noktada vatandaşlar su ile ilgili konuda iktidara bu kenti yönetenlere son derece kızgınlar. Ben bir kez daha bu kendi yönetenlere şunu ifade etmek istiyorum, bakın yapmadığınız yatırımlar ve su kaynaklarını doğru kullanamama artı su havzalarını fabrika atıklarıyla kirletmeniz yüzünden bugün bu şehir susuzlukla karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın haklı isyanında vatandaşlarımızın yanındayız ama bu kente idare edenlere de bir kez defa söylüyoruz, bu vatandaşın ızdırabını dindirebilmek için ne yapılması gerekiyorsa buyurun gelin el ele yapalım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kahramanmaraş'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı - Son Dakika

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