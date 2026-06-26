Kahramanmaraş\'ta Yangında Üç Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden engelli kardeşler Mustafa (46), Esra (45) ve Muhammet Ali Saltalı (32), yan yana toprağa verildi.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir sitede, 12 katlı binanın 1'inci katında oturan Saltalı ailesinin yaşadığı evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında engelli kardeşler Muhammet Ali, Mustafa ve Esra Saltalı kardeşler hayatını kaybetti, Abdulgani Saltalı da yaralandı.

Otopsinin ardından aileye teslim edilen kardeşlerin cenazeleri, Abdülhamid Han Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; ailenin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü hasan Yiğit, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İmamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenaze aracına konulan cenazeler, götürüldükleri Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'ANNEM ELİNDEN GELENİ YAPTI, YILLARCA BAKTI'

Yangında ölenlerin kardeşi Mikail Saltalı, olaydan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavisi devam eden diğer kardeşi Abdulgani Saltalı'nın durumun iyi olduğunu söyledi. Saltalı, "Dün yaşamış olduğumuz olaydan dolayı çok üzgünüm, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Tabii bu Allah'ın emri, buna diyeceğim bir şey yok. Toplamda biz 8 kardeştik, 5 erkek 3 kızdık. Engelli olan 3 kardeşim vefat etti. Ben Çağlayancerit'teydim, haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm. O esnada hızlı bir şekilde buraya geldim. Geldiğimde zaten olan olmuştu, kardeşlerim vefat etmişti. Kardeşlerim çok kısa bir süre yurtta kalmıştı, belki 1 hafta sürdü sürmedi. Annem elinden geleni yaptı, yıllarca baktı. Ağabeyimin 46 yaşındaydı, 40 sene ağabeyime baktı, sonra ablam düştü, onu çekti. Her zaman evlatlarının yanındaydı. Gözlerinin önünde de onların feryatlarını duyarak kaybetti. Ev kullanılamayacak durumda. Sağ olsun belediyemiz de bize gereken yardımı gösteriyorlar. Bu konuda da hassasiyetlerini görüyorum. Hepsine teşekkür ederim" dedi.