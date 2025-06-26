Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Yaşam

Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı

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Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
26.06.2025 15:12
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Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Haber Videosu

Eski manken ve oyuncu Didem Uzel, sosyal medyada paylaştığı duygusal video ile gündeme geldi. Direksiyon başında gözyaşlarına boğulan Uzel, yanlışlıkla kayda aldığı görüntülerde ABD'ye yeniden taşınma sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Oğlu Aslan'ın üzülmemesi için gizlice ağladığını söyleyen Uzel, İstanbul'dan tamamen kopmadıklarını ve iki ülke arasında yaşamayı sürdüreceklerini belirtti.

2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan ve 2016'da oğlu Leo Aslan'ı dünyaya getiren Didem Uzel, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye dönüş yapmıştı. Ancak ünlü isim, şimdi yeniden ABD'ye taşınma kararı aldığını duyurdu. Bu süreci sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir videoyla paylaştı.

"KAPATMAK İSTEDİĞİM AN...

Direksiyon başında gözyaşlarını tutamadığı anları yanlışlıkla kaydeden Uzel, "Kapatmak istediğim an kayıt tuşuna basmışım. Aslında 8 dakika boyunca yaşadığım duyguları çekmişim" dedi.

"UZUN ZAMANDIR GÖZYAŞLARIM YÜZÜME AKMAMIŞTI"

Uzel, yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle anlattı: "Aslan ağlamasın diye gizli gizli ağlamışım. Uzun zamandır gözyaşlarım yüzüme akmamıştı. Güldüğüme bakmayın, benim de kırıldığım, zorlandığım anlar oluyor. Sevdiğim, bağlandığım hayallere veda etmek çok zor. Ama yine de Allah'ın izniyle bu sürecin de üstesinden gelirim."

"BU SEFER EVİMİZİ TAMAMEN TAŞIMIYORUZ"

Eşinin işi nedeniyle yeniden New York'a taşınacaklarını belirten Didem Uzel, İstanbul'la bağlarını koparmadıklarını da vurgulayarak "Bu sefer evimizi tamamen taşımıyoruz. İstanbul'da da kalacağız. Aslan bu yıl Amerika'da eğitimine devam edecek ama iki ülke arasında yaşamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Yaşam Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    İyide senin özel hayatından bize ne ? 51 3 Yanıtla
  • stanciu george:
    ne kadar önemli ne kadar banane senden de senın gıbılerden de 15 0 Yanıtla
  • brskili:
    bir insan kendini bu kadar aciz duruma düşürmemeli yazık günah Allah’tan korkun 13 0 Yanıtla
  • aragorn:
    KENDİ SAYFASINDA AÇIKLAMA YAPTI,İÇİNDEN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ YANİ BİLEREK YAPTI BU SHOW"U 6 0 Yanıtla
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