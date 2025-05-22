Kanka-tek Projesi Finali Edirne'de Yapıldı - Son Dakika
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Yaşam

Kanka-tek Projesi Finali Edirne'de Yapıldı

22.05.2025 17:39
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Edirne'de üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri teknoloji oyunlarıyla buluştu.

EDİRNE'de, üniversite öğrencileriyle huzurevinde yaşayanları bir araya getiren 'Benim Kankam: Nesiller Tekno-Oyunla Buluşuyor (KANKA-TEK)' projesinin bu yılki finali yapıldı. Huzurevinde 'Kankalar Yarışıyor' isimli final programında, öğrencilerle kanka grubu oluşturan yaşlılar, teknoloji temelli oyunlar oynayıp, birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Kentte 2024 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasındaki iş birliğiyle KANKA-TEK projesi hayata geçirildi. Teknoloji temelli uygulamalarla sağlıklı yaşlanmayı ve farklı nesilleri bir araya getirip deneyim kazanılmasının hedeflendiği projede, bölüm öğrencileriyle huzurevinde yaşayanlar, bir araya gelip, kanka grupları oluşturdu. Gruplar, proje boyunca her perşembe günü buluşup çeşitli aktiviteler yaptı. Bu yıl da devam eden projenin finali, 'Kankalar Yarışıyor' adlı programla yapıldı. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile çok sayıda öğrenci ve huzurevinde kalanlar, programa katıldı. Edirne Merkez Huzurevi'nde gerçekleştirilen programda, teknoloji odaklı yarışmalar yapıldı. Müsabakalarda, dönem içerisinde eşleşen kanka grupları; 'Havaya çiz', 'Işıkları söndür', 'Meyveleri kes' gibi teknoloji temelli oyunları oynayarak kıyasıya mücadele etti.

'KARŞILIKLI KAZANIMLARIN OLDUĞU BİR PROJE'

İlgi gören etkinlikle ilgili açıklama yapan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Büşra Mehder Akbaş, "Projemizde amacımız, yaşlılarımızla öğrencilerimizi bir araya getirip, nesiller arasında bir köprü kurmaktı. Öğrencilerimiz her hafta perşembe günü öğleden sonra buraya gelip, bir yaş grubuyla kanka grubu oluşturuyor. Beraber fiziksel aktiviteler yapıyorlar, tekno oyunlar oynuyorlar, sohbet ediyorlar, yaşlılarımız da tecrübelerini aktarıyor. Yani bu karşılıklı kazanımların olduğu bir sosyal sorumluluk projesi" diye konuştu.

'OYUNLARLA FİZİKSEL KAPASİTELERİNİ GELİŞTİRİYORLAR'

Huzurevinde kalanların oyunlarla fiziksel kapasitelerini geliştirdiklerini söyleyen Akbaş, "Tekno oyunlar dediğimiz oyunlarla fiziksel kapasitelerini arttırıyorlar. Örneğin bir şey yakalamaya çalışıyorlar, hızlı bir reaksiyon vermeye çalışıyorlar ya da oyunları oynarken denge kurmaya çalışıyor. Hem oyun oynuyorlar hem de fiziksel kapasitelerini geliştiriyorlar" dedi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kömürlü de "Bugün heyecanlıyız. Büyüklerimizle beraber olduk bolca bu yıl. Bugün de birbirinden eğlenceli, güzel oyunlarımız olacak. Bu program bize büyüklerimizle beraber vakit geçirmeyi öğretiyor. Hem eğlenceli vakitler geçiriyoruz hem onlarla beraber tedavi süreçlerine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEM BİZ ONLARDAN HEM DE ONLAR BİZDEN BİR ŞEYLER ÖĞRENDİ'

Aynı bölümde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Anbarcı ise "Çok güzel bir proje dönemi geçirdik. Hem biz onlardan öğreniyoruz hem de onlar bizden bir şey öğreniyor. Gayet güzel ve verimli geçiyor günlerimiz ama artık sonuna geldik. Burada onları, fiziksel aktivitelerini değerlendirdik. Kendimize göre eksiklerini tespit etmeye çalıştık ve bu süreçte bu eksikleri kapatabilmek için çaba sarf ettik birlikte. Onlar da aynı şekilde bizimle hayat tecrübelerini paylaştılar. Çok verimli geçti" ifadelerini kullandı.

Derece alan ve yarışmaya katılan kanka gruplarına madalyaları ve belgeleri, müsabaka sonunda gerçekleştirilen ödül töreniyle verildi.

Haber - Kamera: Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Trakya Üniversitesi, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Edirne, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanka-tek Projesi Finali Edirne'de Yapıldı - Son Dakika

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