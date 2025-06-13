Karpuz Keserken Parmak Kesti

Olay, Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kebapçı Eyüp Davşan, müşterilerine ikram etmek için karpuz kesmeye başladı. Bu sırada Davşan, sol elinin serçe parmağını ilk boğumundan kesti. Gittiği hastanede ameliyata alınan Davşan'ın parmağı yerine dikildi. Sinirleri zarar gördüğü için parmağında kalıcı his kaybı oluşan Davşan, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Davşan ayrıca sosyal medya hesabından, "Sen tut denizi geç, derede boğul; bir karpuza mağlup ol. Maalesef serçe parmağı kaybettik" paylaşımı yaptı.
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