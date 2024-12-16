Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü - Son Dakika
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Yaşam

Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü

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Mamak Belediyesi'ne ait barınakta aç bırakılan köpekler birbirini parçaladığı görüntülere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, fondöten sürülmesine sinirlenerek yüzünü peçeteyle silip daha sonra açıklamayı içinden geldiği gibi yapacağını belirterek elindeki kağıdı attı.

16.12.2024 14:29
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Ankara'da CHP'li Mamak Belediyesi'ne ait barınakta ölü ve hasta köpek görüntüleri ortaya çıkmış, CHP Milletvekili Nimet Özdemir'in yanı sıra Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan avukatlar ve sivil toplum kuruluşları yaşananlara tepki göstermişti. Olayın yankıları sürerken Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, barınakta yaşanan köpek katliamı ile ilgili açıklama yaptı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eline tutuşturulan kağıtlarla kamera karşısına geçen Başkan Şahin, "Olayın önceden planlanmış, kasıtlı ve bilerek, dışa servis yapma amaçlı olduğunu, duyarlı hayvansever dostlarımızı kışkırtma ve belediyemizi yıpratma amaçlı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz" diyerek suçlamaları reddetti.

KAĞITLARI BIRAKIP YÜZÜNDEKİ FONDÖTENİ SİLDİ

Açıklamanın devamında elindeki kağıtları bırakıp yüzündeki fondöteni silen Başkan Şahin, "Kağıttan okumayı sevmiyorum, yüreğimdem kalbimden nasıl geliyorsa öyle okuyacağım, hatlarım belli olmasın diye fondöten sürdüler. Sevmiyorum böyle şeyi" dedikten sonra konuşmasına devam etti: "Değerli dostlar, gerekli tahkikat başlamıştır. Bu olaya eli uzanan kim varsa gözünün yaşına bakmayacağız. Gerekli incelemelerden sonra gerekli şekilde, yasa neyse cezalarını alacaklardır hukuk karşısında. Barınağımız dışında devletimiz bize Ankara'da ormanlık alan tahsis etti. Burası Ankara'nın değil, Türkiye'nin en güzel sokak hayvanları yaşam alanı olacaktır. İddiayla söylüyorum. Özeleştiri yapmasını da seviyorum. Hatam varsa da kabul ediyorum. Fakat şuna değinmek istiyorum, gerçekten sokak hayvanlarını seven ve hayvan dostu olan, onlar için mücadele verenleri tenzih ediyorum. Bu iş üzerinden rantçılık yapanları şiddetle kınıyorum. Bu olay üzerinden yerel yönetimde fırsatçılık yaparak sosyal medyada anlatarak hayvanseverleri kışkırtarak burada eylem yapmaya çağıranları yine şiddetle kınıyorum. Çıkan yasa üzerine değişiklik oldu. Eskiden sahiplendiriyorduk, şimdi derneklerimizle protokol yaparak daha güzel bir yaşam alanı sağlayacağımıza herkes emin olsun. Asla o gün burada görevli olan arkadaşlar, tepeden tırnağa kimse gerekli soruşturma yapılarak cezalarını alacaktır. Hayvanseverlerle yöneteceğiz burayı."

Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü

Veli Gündüz Şahin, Mamak Belediyesi, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taner Ozkaya:
    CHP sadece konusur ..icraat yok 41 13 Yanıtla
  • Burcu Palaz:
    hayvanlar açlıktan bir günde mi öldü onu yiyen havyan kac gün aç kaldida çareyi yemekte buldu aklımızla dalga gecmeyin en son ne zaman gittiniz o barınağa.ilahi adaletin tecelli etmesi dileğiyle.... 37 0 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Mehmet ali erbil halt etmiş bunların yanında. Bilinçli yapılmış mış. Ya he he 25 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    haberin ciktigi gun demistim laik kafa unluler haytap chp den ses cikmicak belediyede calisanari cezalandircaz diyip konuyu kapatacaklar diye oyle de oldu:) bazi sigirlarda devlet bldyeere talimat verdi diye cvp yazmisti,hani bld baskaninin talimati uyguladik diye bi aciklamasi yok:) 17 3 Yanıtla
  • Rahim Yılmaz:
    CHP bu ülkenin beka sorunudur aynı sorun Gemlik belediyesi'ne ait umurbey'deki barınaklarda yaşandı köpekler açlıktan birbirini yediler Gemlik belediye başkanı Şükrü saz çalan şöyle bir açıklama yaptı o köpekler stresten birbirini yediler sözün bittiği yer 11 1 Yanıtla
  • Behzat null:
    Aklımızla alay etmeyin. İşiniz gücünüz yalan, dolan, senaryo. 8 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    şov zamani 8 0 Yanıtla
  • Okkan Nurikadıoğlu:
    haber başlığı ile içeriğin ne alakası var arkadaş düzgün haber yapın da okuyalım 1 0 Yanıtla
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