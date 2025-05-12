Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi - Son Dakika
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Yaşam

Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi

Kayseri\'den Şanlıurfa\'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi

Kayseri'den gezi için Şanlıurfa'ya giden 14 lise öğrencisi, yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtisi gösterdi. Dönüş yolculuğu sırasında Gaziantep'in Nizip ilçesinde rahatsızlanan öğrenciler, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

12.05.2025 00:49
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Kayseri'den gezi için gittikleri Şanlıurfa'da yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtisi gösteren 14 lise öğrencisi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı.

Kayseri'den Şanlıurfa'ya düzenlenen kültürel geziye katılan lise öğrencileri, dönüş yolculuğu sırasında Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında rahatsızlandı.

14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtaki 14 öğrencinin de aynı anda rahatsızlanması ve bulantı-kusma gibi sorunlar yaşaması sonrası güzergah hastaneye çevrildi. Nizip devlet hastanesi acil servisine getirilen öğrencilerde yedikleri yemek nedeniyle zehirlenme belirtileri tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye getirilen 14 öğrenci tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerin durumu Kayseri'deki ailelerine de bildirilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'den Şanlıurfa'ya geziye giden 14 lise öğrencisi zehirlendi - Son Dakika
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