Kedi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Yaşam

Kedi Kurtarma Operasyonu

Kedi Kurtarma Operasyonu

Motosikletli kurye, düşen yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeden yardım çağırdı.

04.10.2024 12:16
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AVCILAR'da sipariş götüren motosikletli kurye, bir kedinin kanalizasyon borusunun içine düştüğünü fark etti. Kuryenin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinlikte kalan yavru kediyi kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi Ihlamur Sokak'taki bir adrese sipariş götüren motosikletli kurye Eren Hasan Karataş, binadan çıkarken kedi sesi duydu. Etrafı kontrol eden Karataş, üzeri beton kapak ile kapalı kanalizasyon borusunun etrafında iki kedi gördü. Kurye seslerin gördüğü kedilerden gelmediğini anladı. 2 kedinin kanalizasyonun etrafında dolanmasından şüphelenerek kapağı kaldırdı. Kurye, yaklaşık 5 metre derinlikte bir yavru kedi olduğunu fark etti. Kapağın açıkta kalan köşesinden düştüğü sanılan yavru kediyi kurtaramayacağını anlayan Karataş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekibi hayvan yakalama aparatı ile mahsur kalan yavru kediyi almaya çalıştı. Ancak, aparat kısa kaldı. Bunun üzerine merdivenle inen bir itfaiyeci yine aparat ile yavru kediyi yakalayarak yukarı çekti. Kurtarılan yavru kediye su verildi, ardından da annesi olduğu düşünülen bir kedi tarafından götürüldü.

Kedinin kurtarılmasını sağlayan kurye, Siparişi getirdim, paketi verdim. Binadan tam çıkarken kedi miyavlama sesi duydum. Kedinin annesi kuyunun etrafında dolanınca sesin oradan geldiğini anladım. Kapağı kaldırdım yavru kedinin içeri düştüğünü anladım. İtfaiye ekiplerini aradım sağ olsunlar geldiler dedi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, kedi, Son Dakika

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