Kerbela Şehitlerini Anma Programında Vücutlarına Zincirle Vuruldu

Yaşam

VÜCUTLARINA ZİNCİRLE VURDULAR

Kerbela şehitlerini anmak için sabah saatlerinde Hz. Ali Camisi önünde toplananlar, ellerinde Türk bayrağı ve Hazreti Ali'nin posterleriyle yürüdü. Grup, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurmaları devam etti. Mezarlık ziyareti ve Kuran-ı Kerim okunan etkinliğe katılanlara pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Birçok iş yerinin kaldırımda açtığı ikramları tadanlar hayırlarının kabul olması için dua etti.

Bedir ALTUNOK/KARS,