Kırkpınar'da Çadır Konaklama Tercihi - Son Dakika
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Yaşam

Kırkpınar'da Çadır Konaklama Tercihi

04.07.2025 11:00
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Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri için gelenler, otel bulamayınca çadırda kalmayı tercih ediyor.

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelenlerin bazıları, Selimiye Camisi çevresinde kurdukları çadırlarda konaklıyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664'üncü kez güreşseverlerle buluşacak. Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek güreşleri izlemek için Edirne'ye gelen bazı vatandaşlar, otellerde yer bulamayınca çareyi yanlarında getirdikleri çadırları kurmakta buldu. Selimiye Camisi ile yakınındaki Hıdırağa Camisi çevresindeki boş alanlara çadır kuran vatandaşlar, geceyi burada geçirdi.

'ÇADIR EKONOMİK OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİK'

Sakarya'dan gelen Mustafa Kuru (60), bu yıl ilk kez Kırkpınar'a geldiğini belirterek, yoğunluktan dolayı çadırı tercih ettiklerini söyledi. Kuru, "Bu sene ilk defa geliyorum. Oğlumun ısrarı üzerine onu getirmek için buraya teşrif ettik. Çadır ekonomik oluşundan dolayı tercih ettik. Zaten 2 gün için geldik buraya ve yoğunluk da var; o nedenle çadırda kalıyoruz. Mevsimsel anlamda çadır tercih ediliyor. Kırkpınar'da genelde güreşçilerin üçte biri Antalya kökenli. Fakat ne hikmetse Antalya bir türlü altın kemeri memleketine götüremedi. 'Bu sene nasip olursa' diyorlar. Ben de diyorum ki 'Orhan Okulu müsaade ederse olur' diyorum" dedi.

'ÇADIRDA KALMAYI SEVİYORUZ'

Balıkesir'den gelen Mehmet Tiğlı (55), her yıl Kırkpınar'a geldiklerini ve çadırda kalmayı sevdiklerini söyledi. Tiğlı, "Güreşlere 2004 senesinden beri geliyorum. Her geldiğimizde çadırda kalıyoruz. Çadırda kalmayı, bu ortamı seviyoruz. Kırkpınar'da özellikle tuttuğumuz birisi yok. Gözümüze hoş gelen güreşlerin hepsini seyrediyoruz. Bu sene de kemer yılı olduğu için bayağı da bir yoğunluk var. Kemeri Yusufcan Zeybek alır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'15 YILDIR ARALIKSIZ GELİYORUM'

Balıkesir'den gelen Hacı İbrahim Filiz (72) de 15 yıldır Kırkpınar'a geldiğini ifade ederek, "Çadırda kalıyoruz çünkü burası cami bahçesi. Hem namaz kılmak için hem ihtiyaç gidermek için çok yakın. Zaten uzun yıllardır Kırkpınar'ı takip ediyorum, 15 yıldır aralıksız geliyorum güreşleri izlemek için. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, bunlar güzel güreş yapan pehlivanlar, umarım bu yıl hak eden pehlivan alır" dedi.

'ÇADIRDA KALDIKÇA KEYFİNİ ANLIYORSUNUZ'

Sakarya'dan gelen Tercan Kırık (55) ise şunları söyledi: "2000 yılında güreşleri izlemeye başladık, 25 yıldır sürekli geliyoruz. İlk geldiğimiz zaman arabanın içinde falan yattık ama sonra çok rahatsız etti bizi. Çadır kurmaya devam ettik. Buraya gelen güreşseverler aslında çok varlıklı değil. Galiba biraz daha orta kesim. Otel ücretleri de çok pahalı. Orada konaklamak uzak yerlerden gelen insanlar için problem oluyor, çadırı tercih ediyorlar. Bir gelenek haline de döndü herhalde. Tabii bu süreç zarfında iki defa da yağmura yakalandık. Çadırlarımız, yataklarımız falan hep ıslandı. Böyle zamanlar da geçirdik. Çadırda kaldıkça keyfini anlıyorsunuz. Gece güzel ama günün ilk güneşi vurduktan sonra çadırdan da çıkmak zorundasınız. Çok fazla da duramıyorsunuz orada."

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kırkpınar'da Çadır Konaklama Tercihi - Son Dakika

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