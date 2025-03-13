Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu seyircilerden gelen soruları tek tek cevaplıyor. Programın son bölümüne Kısmetse Olur yarışmasından tanınan Çağrı Özer'in "Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?" sorusu damga vurdu.
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13.03.2025 10:07:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru - Son Dakika
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