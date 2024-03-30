2 sezondur ekranın en çok konuşulan işleri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti şimdi de yeni gelin Görkem ile kayınvalide Pembe arasındaki gerilime sahne oluyor.
Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Ünal ailesinin evindeki ilk sabahına uyanan Görkem, Pembe'nin "Şimdi Mustafa abin gelir, o sana mahrem biliyorsun. Hadi git örtün de gel" uyarısına sert bir karşılık verdi. Görkem'in "Ben normalde açığım zaten. Annemlerin yanında göstermelik kapanıyorum" sözlerini duyan Pembe büyük şaşkınlık yaşadı; ancak yeni gelin asıl darbeyi devamındaki sözleriyle vurdu.
Kendisini Fatih'in eski eşi Doğa ile karşılaştıran Görkem, kayınvalidesine "Bakın ben Doğa değilim, bana kızım kızım diye konuşup arkamdan kuyumu kazmaya çalışırsanız dünyayı size dar ederim. Köprü geçildi Pembe Hanım, istediğime istediğimi söylerim. Kimse de bana karışamaz" sözleriyle yüklendi.
Dizinin takipçileri, yeni bölümde ikili arasında neler yaşanacağını merakla bekliyor.
Son Dakika › Yaşam › Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim - Son Dakika
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle birlikte binaların çatıları ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Caddelerde biriken kar kütleleri greyderle toparlanırken, İlçe Özel İdare ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdü. TCDD ekipleri ise Aşıt Tüneli'ndeki buzları temizleyerek tünel dışına taşıyor.
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, evlerinde verdikleri iftarda, mahalle sakinleriyle birlikte iftar açarak toplu iftar geleneklerini sürdürüyor. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek yöresel yemekler pişiriyor ve mahalle sakinlerini evlerine davet ediyor. Bu yardımlaşma ve dayanışma örneğiyle Kırgız Türkleri, gelecek nesillere bu gelenekleri aktarmayı hedefliyor.
Osmaniyeli balıkçılar, Aslantaş Gölü'nde 1 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi son kez balığa çıkarak ağlarını çekiyor. Balıkçılar, tuttukları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor ve yeni sezon için hazırlıklarını yapıyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması yürütülüyor. Geçit, Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasında alternatif kısa yol olarak kullanılıyor ve kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle temizleme çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde yer alması, en mutlu ve en yaşlı insanları barındırmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına göre, Sinop yıllardır en yaşlı il olarak belirlenirken, aynı zamanda en mutlu il olarak da öne çıkıyor. Sinop'un bu özellikleri, gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlıların huzurlu bir yaşam arayışıyla tercih etmesinden kaynaklanıyor.
Düzce'de Özel İnci Yıldız Anaokulu öğrencileri, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Pınarlar Fidanlığı'nı ziyaret ederek, fidanların nasıl ağaca dönüştüğünü öğrendi. Öğrencilere sera ortamında süs bitkisi üretimi ve ağaç büyüme süreci hakkında bilgiler verildi. Minik öğrenciler, mazı tohumlarını saksılara ekip büyük bir özenle büyütecekleri ormanları oluşturdu.
Eskişehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Diyanet Genç Ofis ve ESTÜ'den Geçerken Öğrenci Kulübü tarafından İki Eylül Kampüsü Yemekhanesinde iftar yemeği düzenlendi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü, İl Müftüsü ve diğer yetkililerin katıldığı yemekte, öğrencilere dua ve iyi dilekler iletilerek, organizasyonun anlamı vurgulandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli resim öğretmeni Musa Çelik, karavanda hareketsiz bir şekilde yatarken yakınları tarafından bulundu. Yardım istenmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kahramanmaraş'ta depremin yıktığı onlarca binanın ortasında ayakta kalan İMO binası, rezerv alan içinde kalması nedeniyle yıkımla karşı karşıya. İMO yöneticileri, binanın sembol olarak yaşatılmasını istiyor.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Hisar Camii'nde, vatandaşlar ve esnafların katkılarıyla çocuk iftarı düzenlendi. İftar programında, çocuklar Ramazan ayının bereketini yaşarken keyifli vakit geçirdi. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla devam etti ve teravih namazının ardından yapılan ikramlarla son buldu. Etkinlik, çocukların manevi duygularını güçlendirirken birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. Sultanhisarlılar, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimine dokunarak güzelliklerin paylaşılmasına vesile olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da benzer organizasyonların düzenlenmesini temenni etti.
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