Ortalık fena karıştı! Aleyna 'Beni karısıyla karıştırmasın' dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi

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Survivor All Star'daki yakınlıklarından dolayı daha önce aileleri tarafından uyarılan Yunus Emre ve Aleyna'nın arasında tartışma çıktı. Oyun esnasında birbirlerine hareket gösteren Nefise ve Yunus Emre'nin kendisine çarpmasından rahatsız olan Aleyna'nın sözleri ortalığı karıştırdı. "Yunus Emre Beni başka kadınlarla karıştırmasın" diyerek tepki gösteren Aleyna'ya Yunus Emre'nin eşinden cevap gecikmedi.

"BEN ONUN BİLDİĞİ KADINLARDAN DEĞİLİM"

Verdiği röportajda oyun alanında tartıştığı Yunus Emre'ye tepki gösteren Aleyna "Ada hayatında ve normalde oyunlarda zaten sürekli böyle bir şeyleri kırıyor, bir şeyleri yakıyor, birilerine zarar veriyor ve kendisine zarar veriyor. Beni sakın ama sakın ne karısıyla ne kardeşiyle ne annesiyle ne de ailesinden herhangi bir kadınla karıştırmasın. Çünkü bana kimse bu zamana kadar küfür edemedi, sakın beni onlarla karıştırmasın. Ben onun o bildiği kadınlardan da değilim, ama dedim ki 'Aleyna sakin ol yakın arkadaşın.' Bir şekilde tatlıya bağladık ama ben sağlıklı bulmuyorum. Allah yakınlarına sabır versin" ifadelerini kullandı.

BERİA ÖZDEN: BANA, AİLESİNE VE KIZ KARDEŞİNE LAF EDECEK BİR KADIN DEĞİLSİN

Aleyna'nın sözleri karşısında çok sinirlenen Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle cevap verdi: "Pardon da ailece çok gerginiz, ailelere neden sıçrıyor bu konu? Haddini bilmez şımarık bir kadının tutumu çok çirkin. Günlerdir eski, yeni yarışmacılara parmak sallayan şov yapan birini izledik. Senin annen anne, bacın bacı da Yunus Emre'nin ailesine, bana, kız kardeşine laf edecek bir kadın değilsin! Duyar kasan başkasının ailesini eleştiriyor, yarışmacının da halkına nasıl girme cesareti bulabiliyorsun diye sorarım sana ve bu durumdan özür borçlusun! Burada evlat Özlem'i çeken bir anneyi çirkin primine alet edemezsin."

"BİZ BAŞKALARININ AİLESİNE BENZEMEYİZ"

Yunus Emre'nin Aleyna için de zamanında müdahale ettiğini ve bu sürece ailelerin dahil edilmemesi gerektiğini söyleyen Özden, "Kırmızı çizgi dokunulmazlığı kişiye göre mi belirleniyor ve haklı çıktım boşuna ilk ben uzak dur demedim. Ben eşiyim ben geçtim aileye konu geliyorsa kişinin iradesizliğiyle yaptığı röportajdır kendine gelince duyar kas, parmak salla başkasına yapmayacaksın haklı yanı yoktur. Ödüle gidebilsin diye ceza almaması için çabalayan, iki kalpli bir adam izledim bizi katmasın. Biz başkalarının ailesine benzemeyiz" dedi.