Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Spor

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve şu anda çalıştırdığı Antalyaspor'la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'I BEKLEMİŞTİ

Beşiktaş'la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar'da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor'un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Güney ekibiyle yollarını ayırdı. Antalyaspor'un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar'daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın'ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'tan davet beklediği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.