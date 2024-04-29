Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Geniş Video İzle

Antalyaspor ile sözleşme yenilememe kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın, hoca arayışında olan Beşiktaş'ın listesinde bulunuyor. Yalçın'ın, Beşiktaş'ın kendisi hakkında vereceği kararı beklediği öğrenildi.

29.04.2024 08:43  Güncelleme: 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve şu anda çalıştırdığı Antalyaspor'la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'I BEKLEMİŞTİ

Beşiktaş'la yollarını ayırması sonrasında takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar'da göreve yeni yönetimin gelmesi sonrasında gelen teklifleri bir süre bekletmişti.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, Hasan Arat ve yönetiminin yabancı hocadan yana tercihte bulunma kararı alması sonrasında Antalyaspor'un teklifini kabul eden Yalçın, sezon sonu itibarıyla Güney ekibiyle yollarını ayırdı. Antalyaspor'un transfer yasağının bulunması sebebiyle Kırmızı-Beyazlılar'daki opsiyonunu kullanmama kararı alan Yalçın'ın, hoca arayışında bulunan Beşiktaş'tan davet beklediği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktörlük konusundaki kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
07:05 Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:44 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
08:41 Ortalık fena karıştı Aleyna “Beni karısıyla karıştırmasın“ dedi, Yunus Emre’nin eşi küplere bindi Ortalık fena karıştı! Aleyna "Beni karısıyla karıştırmasın" dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi
08:10 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak
08:08 Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu çete çökertildi Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi
08:07 Ege Denizi’nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
02:19 Bağcılar’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
02:15 Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı 6 kişiye gözaltı Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı! 6 kişiye gözaltı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 09:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement