Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak - Son Dakika
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Yaşam

Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

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Kocaeli Valiliği, 20-23 Şubat tarihleri arasında beklenen kar yağışı nedeniyle kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

19.02.2025 18:16  Güncelleme: 18:27
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Kocaeli'de, 20-23 Şubat'ta etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik olaylar sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin gözden geçirilmesi ve varsa eksiklerin giderilmesi için Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLAR YOLA ÇIKAMAYACAK

Toplantıda alınan kararla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin verilmeyecek.

Otoyol kenarlarında bulunan tesislerde oluşabilecek yoğunluğa karşı Karayolları, Kızılay başkanlıkları ve özel otoyol işletmelerince tedbir alınacak. Otoyollarda sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ile emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bu yolların açık bulundurulmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Kocaeli\'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Davut Çağlar:
    çalışanlara tatil versinler pazartesine kadar trafiğe çıkmayada gerek kalmaz 2 2 Yanıtla
  • Can dostum:
    Kaza Yaparsa Ne Olacak 2 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    taksı tutup herkes 5000 tl ıle ıslerını halleder 0 0 Yanıtla
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