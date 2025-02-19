Kocaeli\'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

Yaşam

Bakan Uraloğlu\'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti

Arda\'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız

Kocaeli'de, 20-23 Şubat'ta etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik olaylar sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin gözden geçirilmesi ve varsa eksiklerin giderilmesi için Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLAR YOLA ÇIKAMAYACAK

Toplantıda alınan kararla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin verilmeyecek.

Otoyol kenarlarında bulunan tesislerde oluşabilecek yoğunluğa karşı Karayolları, Kızılay başkanlıkları ve özel otoyol işletmelerince tedbir alınacak. Otoyollarda sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ile emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bu yolların açık bulundurulmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.